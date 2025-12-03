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Десантник 82‑ї бригади ліквідував у стрілецькому бою двох окупантів, один з яких був командиром групи. ВIДЕО

Десантник 82‑ї окремої десантно‑штурмової бригади на кадрах ліквідував двох окупантів, що переховувалися в розвалених будинках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць вступив у запеклий стрілецький бій з окупантами та самотужки знищив їх обох.

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Також бійці повідомили, що один із ліквідованих загарбників був командиром групи.

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Автор: 

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Близький бiй - то найвищiй клас. Наступний рiвень - то вже коли ножем його кiнчати...
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03.12.2025 17:13 Відповісти
Черговому українському супергерою-респект...
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03.12.2025 18:21 Відповісти
Ніхто, крім Нього!!!!
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03.12.2025 18:51 Відповісти
Сильно!Слава Україні!
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03.12.2025 20:35 Відповісти
 
 