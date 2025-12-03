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Десантник 82‑ї бригади ліквідував у стрілецькому бою двох окупантів, один з яких був командиром групи. ВIДЕО
Десантник 82‑ї окремої десантно‑штурмової бригади на кадрах ліквідував двох окупантів, що переховувалися в розвалених будинках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць вступив у запеклий стрілецький бій з окупантами та самотужки знищив їх обох.
Також бійці повідомили, що один із ліквідованих загарбників був командиром групи.
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Alex Zverev #512929
показати весь коментар03.12.2025 17:13 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
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