Десантник 82‑ї бригади ліквідував у стрілецькому бою двох окупантів, один з яких був командиром групи. ВIДЕО

Десантник 82‑ї окремої десантно‑штурмової бригади на кадрах ліквідував двох окупантів, що переховувалися в розвалених будинках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць вступив у запеклий стрілецький бій з окупантами та самотужки знищив їх обох.

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Також бійці повідомили, що один із ліквідованих загарбників був командиром групи.

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