РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13611 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
7 415 22

Оккупант, которого дрон застал на дороге, тщетно пытается избежать смерти, отстреливаясь из автомата. ВИДЕО

Украинский ударный FPV-дрон ликвидировал российского оккупанта, которого застал на дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах видно, как россиянин отстреливается из автомата, меняя позицию и пытаясь избежать неизбежного удара.

Смотрите: Рашист показал 8 мертвых соратников после атаки украинских дронов. ВИДЕО

Смотрите также: Дроны-камикадзе уничтожили двух оккупантов-мотоштурмовиков, которые запутались в отработанном оптоволокне. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23065) уничтожение (10037) дроны (7376)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Чудово, аж на серці полегшало.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:41 Ответить
+8
Якийсь ваня неугомонний. Бачу, що вже заспокоїли! Земля йому склобетоном.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:47 Ответить
+7
ванька думав. що він ворошиловський стрілок...помилився
показать весь комментарий
03.12.2025 13:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудово, аж на серці полегшало.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:41 Ответить
ти диви яке.. ст1й мовчки, падло)
показать весь комментарий
03.12.2025 12:42 Ответить
Якийсь ваня неугомонний. Бачу, що вже заспокоїли! Земля йому склобетоном.
показать весь комментарий
03.12.2025 12:47 Ответить
Одне яйце на дорозі, інше в кущах, мізків не виявлено...
показать весь комментарий
03.12.2025 13:34 Ответить
Здесь воТки - нет !
показать весь комментарий
03.12.2025 13:47 Ответить
яйцеголовий !!!
показать весь комментарий
03.12.2025 14:38 Ответить
ванька думав. що він ворошиловський стрілок...помилився
показать весь комментарий
03.12.2025 13:13 Ответить
Збивав мавіки у своїй уяві, реальність виявилася іншою, став кормом для хробаків...
показать весь комментарий
03.12.2025 13:32 Ответить
А виявилось, що він кабзонівський глядач...
показать весь комментарий
03.12.2025 16:20 Ответить
пан Гегсет хотів стейк із російською заправкою?
Смачного!
показать весь комментарий
03.12.2025 13:34 Ответить
Ще один нацист зашкварився.
показать весь комментарий
03.12.2025 13:54 Ответить
Слабак - в останній момент нагнувся)
показать весь комментарий
03.12.2025 15:02 Ответить
Правду кажуть що лишилось тільки мокре місце.
показать весь комментарий
03.12.2025 15:09 Ответить
Пєшій аналог ЗРАКу панцірь - ратнєг....
показать весь комментарий
03.12.2025 16:29 Ответить
дрон і окупант сперечалися про 20 % тіла, віддав би голову і йшов додому з усім гівном
показать весь комментарий
03.12.2025 17:06 Ответить
Він думав, що це як у компютерній грі у яку він грався дома у засранську. Але реальність виявилася іншою...
показать весь комментарий
03.12.2025 19:36 Ответить
Гарно вата розлетілась...
показать весь комментарий
03.12.2025 20:16 Ответить
Мальчік в трусіках єдєт домой!
показать весь комментарий
03.12.2025 20:40 Ответить
Свежая кацапсятина
показать весь комментарий
04.12.2025 06:17 Ответить
бббб
показать весь комментарий
04.12.2025 11:52 Ответить
 
 