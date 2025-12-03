Оккупант, которого дрон застал на дороге, тщетно пытается избежать смерти, отстреливаясь из автомата. ВИДЕО
Украинский ударный FPV-дрон ликвидировал российского оккупанта, которого застал на дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах видно, как россиянин отстреливается из автомата, меняя позицию и пытаясь избежать неизбежного удара.
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показать весь комментарий03.12.2025 13:13 Ответить Ссылка
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