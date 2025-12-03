Окупант, якого дрон заскочив на дорозі, марно намагається уникнути смерті, відстрілюючись із автомата. ВIДЕО
Український ударний FPV-дрон ліквідував російського окупанта, якого заскочив на дорозі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах видно, як росіянин відстрілюється з автомата, змінюючи позицію та намагаючись уникнути неминучого удару.
Топ коментарі
+15 Вячеслав Crane
показати весь коментар03.12.2025 12:41 Відповісти Посилання
+8 Амандрапапупа
показати весь коментар03.12.2025 12:47 Відповісти Посилання
+7 Сергей Босецкий
показати весь коментар03.12.2025 13:13 Відповісти Посилання
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