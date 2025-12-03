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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант, якого дрон заскочив на дорозі, марно намагається уникнути смерті, відстрілюючись із автомата. ВIДЕО

Український ударний FPV-дрон ліквідував російського окупанта, якого заскочив на дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах видно, як росіянин відстрілюється з автомата, змінюючи позицію та намагаючись уникнути неминучого удару.

Дивіться: Рашист показав 8 мертвих поплічників після атаки українських дронів. ВIДЕО

Також дивіться: Дрони-камікадзе знищили двох окупантів-мотоштурмовиків, які заплуталися у відпрацьованому оптоволокні. ВIДЕО

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армія рф (21283) знищення (10354) дрони (8448)
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Топ коментарі
+15
Чудово, аж на серці полегшало.
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03.12.2025 12:41 Відповісти
+8
Якийсь ваня неугомонний. Бачу, що вже заспокоїли! Земля йому склобетоном.
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03.12.2025 12:47 Відповісти
+7
ванька думав. що він ворошиловський стрілок...помилився
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03.12.2025 13:13 Відповісти
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Чудово, аж на серці полегшало.
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03.12.2025 12:41 Відповісти
ти диви яке.. ст1й мовчки, падло)
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03.12.2025 12:42 Відповісти
Якийсь ваня неугомонний. Бачу, що вже заспокоїли! Земля йому склобетоном.
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03.12.2025 12:47 Відповісти
Одне яйце на дорозі, інше в кущах, мізків не виявлено...
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03.12.2025 13:34 Відповісти
Здесь воТки - нет !
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03.12.2025 13:47 Відповісти
яйцеголовий !!!
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03.12.2025 14:38 Відповісти
ванька думав. що він ворошиловський стрілок...помилився
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03.12.2025 13:13 Відповісти
Збивав мавіки у своїй уяві, реальність виявилася іншою, став кормом для хробаків...
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03.12.2025 13:32 Відповісти
А виявилось, що він кабзонівський глядач...
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03.12.2025 16:20 Відповісти
пан Гегсет хотів стейк із російською заправкою?
Смачного!
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03.12.2025 13:34 Відповісти
Ще один нацист зашкварився.
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03.12.2025 13:54 Відповісти
Слабак - в останній момент нагнувся)
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03.12.2025 15:02 Відповісти
Правду кажуть що лишилось тільки мокре місце.
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03.12.2025 15:09 Відповісти
Пєшій аналог ЗРАКу панцірь - ратнєг....
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03.12.2025 16:29 Відповісти
дрон і окупант сперечалися про 20 % тіла, віддав би голову і йшов додому з усім гівном
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03.12.2025 17:06 Відповісти
Він думав, що це як у компютерній грі у яку він грався дома у засранську. Але реальність виявилася іншою...
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03.12.2025 19:36 Відповісти
Гарно вата розлетілась...
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03.12.2025 20:16 Відповісти
Мальчік в трусіках єдєт домой!
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03.12.2025 20:40 Відповісти
Свежая кацапсятина
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04.12.2025 06:17 Відповісти
бббб
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04.12.2025 11:52 Відповісти
 
 