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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Дрони-камікадзе знищили двох окупантів-мотоштурмовиків, які заплуталися у відпрацьованому оптоволокні. ВIДЕО

Оператори українських дронів-камікадзе ліквідували двох окупантів, мотоцикли яких заплуталися у залишках відпрацьованого оптоволокна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах

Дивіться: Бійці 66-ї бригади знищили 12 російських мотоциклістів, що атакували у тумані на Лиманському напрямку. ВIДЕО

"На Костянтинівському напрямку купа відпрацьованої оптики допомогла зупинити мотоштурм п#дарів. Оптоволокно настільки сильно намоталась на мотик, що підар спочатку впав з нього, а потім після безрезультатних спроб все-таки зрушити з місця - був уражений нашим FPV-дроном", - зазначає у коментарі автор публікації.

Також дивіться: Окупант розглядає тліючі рештки свого поплічника-мотоштурмовика. ВIДЕО 18+

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє окупантів на мотоциклі щодуху мчать польовою стежкою і вибухають на міні. ВIДЕО

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знищення (10354) Донецька область (11336) мотоцикл (131) Покровський район (1783) Костянтинівка (85)
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Опта засосала
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03.12.2025 09:55 Відповісти
Матриця забрала
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03.12.2025 09:56 Відповісти
Неходіте кацапи в Україну гуляти.
Там вам будуть лапи отривати )))
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03.12.2025 09:55 Відповісти
Точно. Такого фаєр-шоу на росії не покажуть
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03.12.2025 09:59 Відповісти
Їздити на мотоциклі по оптоволокні - це як на БМД після десантування із літака кататися по стропах парашутної системи....
Результат буде одинаковий!
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03.12.2025 10:02 Відповісти
Це називається - не рий яму іншому... Ось вам і оптоволокно повертається... Все повернеться!
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03.12.2025 10:02 Відповісти
Павуки Мадяра????
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03.12.2025 17:54 Відповісти
 
 