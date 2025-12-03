Дрони-камікадзе знищили двох окупантів-мотоштурмовиків, які заплуталися у відпрацьованому оптоволокні. ВIДЕО

Оператори українських дронів-камікадзе ліквідували двох окупантів, мотоцикли яких заплуталися у залишках відпрацьованого оптоволокна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

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"На Костянтинівському напрямку купа відпрацьованої оптики допомогла зупинити мотоштурм п#дарів. Оптоволокно настільки сильно намоталась на мотик, що підар спочатку впав з нього, а потім після безрезультатних спроб все-таки зрушити з місця - був уражений нашим FPV-дроном", - зазначає у коментарі автор публікації.

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