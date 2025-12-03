Дроны-камикадзе уничтожили двух оккупантов-мотоштурмовиков, которые запутались в отработанном оптоволокне. ВИДЕО
Операторы украинских дронов-камикадзе ликвидировали двух оккупантов, мотоциклы которых запутались в остатках отработанного оптоволокна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
"На Константиновском направлении куча отработанной оптики помогла остановить мотоштурм п#даров. Оптоволокно настолько сильно намоталось на мотык, что пидор сначала упал с него, а затем после безрезультатных попыток все-таки сдвинуться с места - был поражен нашим FPV-дроном", - отмечает в комментарии автор публикации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там вам будуть лапи отривати )))
Результат буде одинаковий!