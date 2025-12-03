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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Дроны-камикадзе уничтожили двух оккупантов-мотоштурмовиков, которые запутались в отработанном оптоволокне. ВИДЕО

Операторы украинских дронов-камикадзе ликвидировали двух оккупантов, мотоциклы которых запутались в остатках отработанного оптоволокна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях

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"На Константиновском направлении куча отработанной оптики помогла остановить мотоштурм п#даров. Оптоволокно настолько сильно намоталось на мотык, что пидор сначала упал с него, а затем после безрезультатных попыток все-таки сдвинуться с места - был поражен нашим FPV-дроном", - отмечает в комментарии автор публикации.

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уничтожение (10037) Донецкая область (12456) мотоцикл (119) Покровский район (1767) Константиновка (81)
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Опта засосала
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03.12.2025 09:55 Ответить
Матриця забрала
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03.12.2025 09:56 Ответить
Неходіте кацапи в Україну гуляти.
Там вам будуть лапи отривати )))
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03.12.2025 09:55 Ответить
Точно. Такого фаєр-шоу на росії не покажуть
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03.12.2025 09:59 Ответить
Їздити на мотоциклі по оптоволокні - це як на БМД після десантування із літака кататися по стропах парашутної системи....
Результат буде одинаковий!
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03.12.2025 10:02 Ответить
Це називається - не рий яму іншому... Ось вам і оптоволокно повертається... Все повернеться!
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03.12.2025 10:02 Ответить
Павуки Мадяра????
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03.12.2025 17:54 Ответить
 
 