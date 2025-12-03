Дроны-камикадзе уничтожили двух оккупантов-мотоштурмовиков, которые запутались в отработанном оптоволокне. ВИДЕО

Операторы украинских дронов-камикадзе ликвидировали двух оккупантов, мотоциклы которых запутались в остатках отработанного оптоволокна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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"На Константиновском направлении куча отработанной оптики помогла остановить мотоштурм п#даров. Оптоволокно настолько сильно намоталось на мотык, что пидор сначала упал с него, а затем после безрезультатных попыток все-таки сдвинуться с места - был поражен нашим FPV-дроном", - отмечает в комментарии автор публикации.

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