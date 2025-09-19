Двое оккупантов на мотоцикле изо всех сил мчатся по полевой тропе и подрываются на мине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент наезда на мину мотоцикла с двумя российскими штурмовиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как оккупанты исчезают в огне взрыва, однако когда дым развеялся они еще подают признаки жизни.

"Российские банзай-смертники мчатся через поле прямо на встречу с миной с закономерным результатом. Видно, что на этой локации они были далеко не первыми. Но российским командирам плевать на бесконечный конвейер убитых и покалеченных", - отмечается в комментарии к видео.

