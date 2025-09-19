РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11863 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
2 200 17

Двое оккупантов на мотоцикле изо всех сил мчатся по полевой тропе и подрываются на мине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент наезда на мину мотоцикла с двумя российскими штурмовиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как оккупанты исчезают в огне взрыва, однако когда дым развеялся они еще подают признаки жизни.

"Российские банзай-смертники мчатся через поле прямо на встречу с миной с закономерным результатом. Видно, что на этой локации они были далеко не первыми. Но российским командирам плевать на бесконечный конвейер убитых и покалеченных", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты жалуются на недостаток провизии и обеспечение и логистику своих подразделений - перехват ГУР. АУДИО

Автор: 

армия РФ (20599) мотоцикл (102) мина (351)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ще не вечір, здохнуть.
показать весь комментарий
19.09.2025 13:52 Ответить
+1
Потрачєно
показать весь комментарий
19.09.2025 13:46 Ответить
+1
Чудово покаталися, дивився б і дивився!
показать весь комментарий
19.09.2025 13:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мопедика шкода
показать весь комментарий
19.09.2025 13:46 Ответить
Потрачєно
показать весь комментарий
19.09.2025 13:46 Ответить
Чудово покаталися, дивився б і дивився!
показать весь комментарий
19.09.2025 13:48 Ответить
жаль только что не подохли. в этот раз
показать весь комментарий
19.09.2025 13:50 Ответить
Ще не вечір, здохнуть.
показать весь комментарий
19.09.2025 13:52 Ответить
безумие и отвага. "отвага" не иначе вызвана непеременным расстерелом за отказ подчиниться любому приказу
показать весь комментарий
19.09.2025 13:49 Ответить
Розмінували
показать весь комментарий
19.09.2025 13:50 Ответить
Веселі картинки
показать весь комментарий
19.09.2025 13:53 Ответить
Повзуть за іншим мотоциклом? Настирні, суки
показать весь комментарий
19.09.2025 13:56 Ответить
Надо же, еще ползают
показать весь комментарий
19.09.2025 13:57 Ответить
сміття ! Через 5 хв такі самі їхать будуть
показать весь комментарий
19.09.2025 13:59 Ответить
***, треба знову йти закладати міну
показать весь комментарий
19.09.2025 13:59 Ответить
Це вам не "тульськая подєлка"! Тепер Україна штампує найкращі у світі російські самовари.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:01 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2025 14:07 Ответить
Живучі гади, як таргани
показать весь комментарий
19.09.2025 14:08 Ответить
их нашпигавало осколками это живые трупы
показать весь комментарий
19.09.2025 14:36 Ответить
 
 