Двое оккупантов на мотоцикле изо всех сил мчатся по полевой тропе и подрываются на мине. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент наезда на мину мотоцикла с двумя российскими штурмовиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как оккупанты исчезают в огне взрыва, однако когда дым развеялся они еще подают признаки жизни.
"Российские банзай-смертники мчатся через поле прямо на встречу с миной с закономерным результатом. Видно, что на этой локации они были далеко не первыми. Но российским командирам плевать на бесконечный конвейер убитых и покалеченных", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+3 Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий19.09.2025 13:52 Ответить Ссылка
+1 Az AZLK
показать весь комментарий19.09.2025 13:46 Ответить Ссылка
+1 Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий19.09.2025 13:48 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Komunalnyk
показать весь комментарий19.09.2025 13:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Az AZLK
показать весь комментарий19.09.2025 13:46 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий19.09.2025 13:48 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Pavlo Z
показать весь комментарий19.09.2025 13:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий19.09.2025 13:52 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Pavlo Z
показать весь комментарий19.09.2025 13:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий19.09.2025 13:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
GICKO_ BANAN
показать весь комментарий19.09.2025 13:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yuriy Garbuz
показать весь комментарий19.09.2025 13:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олег #590959
показать весь комментарий19.09.2025 13:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
polini orop
показать весь комментарий19.09.2025 13:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Kristobal Juan
показать весь комментарий19.09.2025 13:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Горбунков СС
показать весь комментарий19.09.2025 14:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олександр Дніпро
показать весь комментарий19.09.2025 14:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alex Bogashenko
показать весь комментарий19.09.2025 14:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ronan Rim
показать весь комментарий19.09.2025 14:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль