Оккупанты жалуются на нехватку провизии и обеспечения и логистики своих подразделений - перехват ГУР. АУДИО

Украинские разведчики обнародовали очередной перехват разговора российских захватчиков, в котором оккупанты жалуются на обеспечение и логистику своих подразделений на фронте. В диалоге россияне описывают жалкие условия снабжения, в частности отсутствие необходимого снаряжения и минимальные пайки, состоящие из консервов, крупы и сигарет. В то же время все остальное, по словам оккупантов, приходится покупать за собственные деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватили разведчики ГУР Минобороны Украины.

Особенно опасной захватчики называют доставку провизии на передовую. По их словам, во время таких "рейсов" уже погибли двое солдат, еще один получил ранения. Сами оккупанты признают, что транспортировка на линии фронта часто заканчивается потерями "200" и "300".

Также смотрите: Бойцы "Viking" успешно провели рейд на Тендровскую косу: в ловушку попал тягач "Витязь", - ГУР МО. ВИДЕО