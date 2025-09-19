Окупанти скаржаться на нестачу провізії та забезпечення й логістику своїх підрозділів - перехоплення ГУР. АУДIО

Українські розвідники оприлюднили чергове перехоплення розмови російських загарбників, у якій окупанти скаржаться на забезпечення та логістику своїх підрозділів на фронті. У діалозі росіяни описують жалюгідні умови постачання, зокрема відсутність необхідного спорядження та мінімальні пайки, що складаються з консервів, крупи та сигарет. Водночас усе інше, за словами окупантів, доводиться купувати за власні гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопили розвідники ГУР Міноборони України.

Особливо небезпечною загарбники називають доставку провізії на передову. За їхніми словами, під час таких "рейсів" уже загинули двоє солдатів, ще один отримав поранення. Самі окупанти визнають, що транспортування на лінії фронту часто закінчується втратами "200" і "300".

Також дивіться: Бійці "Viking" успішно провели рейд на Тендрівську косу: у пастку потрапив тягач "Вітязь", - ГУР МО. ВIДЕО