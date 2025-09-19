УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10825 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
616 2

Окупанти скаржаться на нестачу провізії та забезпечення й логістику своїх підрозділів - перехоплення ГУР. АУДIО

Українські розвідники оприлюднили чергове перехоплення розмови російських загарбників, у якій окупанти скаржаться на забезпечення та логістику своїх підрозділів на фронті. У діалозі росіяни описують жалюгідні умови постачання, зокрема відсутність необхідного спорядження та мінімальні пайки, що складаються з консервів, крупи та сигарет. Водночас усе інше, за словами окупантів, доводиться купувати за власні гроші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопили розвідники ГУР Міноборони України.

Особливо небезпечною загарбники називають доставку провізії на передову. За їхніми словами, під час таких "рейсів" уже загинули двоє солдатів, ще один отримав поранення. Самі окупанти визнають, що транспортування на лінії фронту часто закінчується втратами "200" і "300".

Також дивіться: Бійці "Viking" успішно провели рейд на Тендрівську косу: у пастку потрапив тягач "Вітязь", - ГУР МО. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18752) перехоплення (363) ГУР (679)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Наш путь - коммунизм канибализм !"

.
показати весь коментар
19.09.2025 12:43 Відповісти
Кацапи , здохнете всі на українській землі і не допоможе
вам ніяка провізія , так як вас перебʼють украінці , як смердючих
хробаків
показати весь коментар
19.09.2025 13:34 Відповісти
 
 