Двоє окупантів на мотоциклі щодуху мчать польовою стежкою і вибухають на міні. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент наїзду на міну мотоцикла із двома російськими штурмовиками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як окупанти зникають у вогні вибуху, однак коли дим розвіявся вони ще подають ознаки життя.
"Російські банзай-смертники мчать через поле прямо на зустріч з міною із закономірним результатом. Видно, що на цій локації вони були далеко не першими. Але російським командирам плювати на нескінченний конвеєр убитих і покалічених", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+5 Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар19.09.2025 13:52 Відповісти Посилання
+4 Alex Bogashenko
показати весь коментар19.09.2025 14:08 Відповісти Посилання
+3 Олег #590959
показати весь коментар19.09.2025 13:57 Відповісти Посилання
Вони ще не знають, що вже здохли...
Уже нікакой...