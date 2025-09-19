Двоє окупантів на мотоциклі щодуху мчать польовою стежкою і вибухають на міні. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент наїзду на міну мотоцикла із двома російськими штурмовиками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як окупанти зникають у вогні вибуху, однак коли дим розвіявся вони ще подають ознаки життя.

"Російські банзай-смертники мчать через поле прямо на зустріч з міною із закономірним результатом. Видно, що на цій локації вони були далеко не першими. Але російським командирам плювати на нескінченний конвеєр убитих і покалічених", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скаржаться на нестачу провізії та забезпечення й логістику своїх підрозділів - перехоплення ГУР. АУДIО