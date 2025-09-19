УКР
4 398 22

Двоє окупантів на мотоциклі щодуху мчать польовою стежкою і вибухають на міні. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент наїзду на міну мотоцикла із двома російськими штурмовиками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як окупанти зникають у вогні вибуху, однак коли дим розвіявся вони ще подають ознаки життя.

"Російські банзай-смертники мчать через поле прямо на зустріч з міною із закономірним результатом. Видно, що на цій локації вони були далеко не першими. Але російським командирам плювати на нескінченний конвеєр убитих і покалічених", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скаржаться на нестачу провізії та забезпечення й логістику своїх підрозділів - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (18752) мотоцикл (108) міна (420)
Топ коментарі
+5
Ще не вечір, здохнуть.
показати весь коментар
19.09.2025 13:52 Відповісти
+4
Живучі гади, як таргани
показати весь коментар
19.09.2025 14:08 Відповісти
+3
Надо же, еще ползают
показати весь коментар
19.09.2025 13:57 Відповісти
мопедика шкода
показати весь коментар
19.09.2025 13:46 Відповісти
Потрачєно
показати весь коментар
19.09.2025 13:46 Відповісти
Чудово покаталися, дивився б і дивився!
показати весь коментар
19.09.2025 13:48 Відповісти
жаль только что не подохли. в этот раз
показати весь коментар
19.09.2025 13:50 Відповісти
Ще не вечір, здохнуть.
показати весь коментар
19.09.2025 13:52 Відповісти
безумие и отвага. "отвага" не иначе вызвана непеременным расстерелом за отказ подчиниться любому приказу
показати весь коментар
19.09.2025 13:49 Відповісти
Розмінували
показати весь коментар
19.09.2025 13:50 Відповісти
Веселі картинки
показати весь коментар
19.09.2025 13:53 Відповісти
Повзуть за іншим мотоциклом? Настирні, суки
показати весь коментар
19.09.2025 13:56 Відповісти
Та ні... вони повзуть до двох виритих для них могил... що правда там на увесь їх підрозділ вистачить...
показати весь коментар
19.09.2025 15:15 Відповісти
Надо же, еще ползают
показати весь коментар
19.09.2025 13:57 Відповісти
сміття ! Через 5 хв такі самі їхать будуть
показати весь коментар
19.09.2025 13:59 Відповісти
***, треба знову йти закладати міну
показати весь коментар
19.09.2025 13:59 Відповісти
Це вам не "тульськая подєлка"! Тепер Україна штампує найкращі у світі російські самовари.
показати весь коментар
19.09.2025 14:01 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 14:07 Відповісти
Живучі гади, як таргани
показати весь коментар
19.09.2025 14:08 Відповісти
их нашпигавало осколками это живые трупы
показати весь коментар
19.09.2025 14:36 Відповісти
ничего страшного - со временем просочатся и пойдут подземными водами на Киев
показати весь коментар
19.09.2025 14:40 Відповісти
ТО вже ефект курки без голови...
Вони ще не знають, що вже здохли...
показати весь коментар
19.09.2025 14:43 Відповісти
Хрєна собі міна. Це не протипіхотна. Лаптєносці трошки поповзають без ніжок, пукіну помоляться та швидко відкинуть залишки копит і поїдуть на концер кобздона, у пекло.
показати весь коментар
19.09.2025 16:07 Відповісти
Какой рускій нє любіт бистрой єзди?
Уже нікакой...
показати весь коментар
19.09.2025 16:14 Відповісти
 
 