РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10415 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
2 312 7

Оккупант рассматривает тлеющие останки своего соратника-мотоштурмовика

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает остатки своего соратника-мотоштурмовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что тело оккупанта и его мотоцикл обгорели, а пламя еще не потухло окончательно.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое оккупантов на мотоцикле со всех ног мчатся по полевой тропе и взрываются на мине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20805) уничтожение (8093) мотоцикл (105)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Всьо? ПоехалИ...." Десь я уже це чув...
показать весь комментарий
07.10.2025 11:44 Ответить
Ватник в собственном зашкваре, с хрустящей корочкой, подкопченый.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:48 Ответить
судя по говору калмык или бурят
показать весь комментарий
07.10.2025 11:50 Ответить
Красівоє! 😁
показать весь комментарий
07.10.2025 11:55 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 12:00 Ответить
Уже не поедет, колёса спустили.
показать весь комментарий
07.10.2025 12:24 Ответить
жри, доки тепле, андрофаг
показать весь комментарий
07.10.2025 12:30 Ответить
 
 