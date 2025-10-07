Оккупант рассматривает тлеющие останки своего соратника-мотоштурмовика

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает остатки своего соратника-мотоштурмовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что тело оккупанта и его мотоцикл обгорели, а пламя еще не потухло окончательно.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое оккупантов на мотоцикле со всех ног мчатся по полевой тропе и взрываются на мине. ВИДЕО