Оккупант рассматривает тлеющие останки своего соратника-мотоштурмовика
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает остатки своего соратника-мотоштурмовика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что тело оккупанта и его мотоцикл обгорели, а пламя еще не потухло окончательно.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
