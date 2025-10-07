Окупант розглядає тліючі рештки свого поплічника-мотоштурмовика. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує рештки свого поплічника-мотоштурмовика.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що тіло окупанта та його мотоцикл обгоріли, а полум'я ще не загасло остаточно.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

