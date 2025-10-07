УКР
Окупант розглядає тліючі рештки свого поплічника-мотоштурмовика. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує рештки свого поплічника-мотоштурмовика.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що тіло окупанта та його мотоцикл обгоріли, а полум'я ще не загасло остаточно.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє окупантів на мотоциклі щодуху мчать польовою стежкою і вибухають на міні. ВIДЕО

"Всьо? ПоехалИ...." Десь я уже це чув...
Ватник в собственном зашкваре, с хрустящей корочкой, подкопченый.
"Всьо? ПоехалИ...." Десь я уже це чув...
Ватник в собственном зашкваре, с хрустящей корочкой, подкопченый.
судя по говору калмык или бурят
Красівоє! 😁
еге ж, а вєчний агонь на рашці тепер будуть робити на бензині і у вигляді мотоцикла
Уже не поедет, колёса спустили.
жри, доки тепле, андрофаг
А що сталося? Так і повинно бути👍
сгорел на работе ©
"Та и нах он кому нужОн был!"
Он сказал: "Показали"
И махнул рукой💪🇺🇦
Одна свинособака греется от горящих останков другой. Осень на дворе всё-таки.
