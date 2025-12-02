Бойцы 66-й бригады уничтожили 12 российских мотоциклистов, атаковавших в тумане на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении российская штурмовая группа на мотоциклах под прикрытием густого тумана попыталась совершить внезапный прорыв и захватить позиции украинских защитников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, целью захватчиков стали опорные пункты танкистов 66-й отдельной механизированной бригады. Несмотря на попытку использовать погодные условия в качестве прикрытия, украинские бойцы вовремя обнаружили движение вражеской группы и открыли прицельный огонь. В результате боя штурмовая группа противника была полностью разгромлена - украинские воины уничтожили 12 российских мотоциклистов.
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Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий02.12.2025 13:55 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
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Vika Lysenko
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