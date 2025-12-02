Бойцы 66-й бригады уничтожили 12 российских мотоциклистов, атаковавших в тумане на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении российская штурмовая группа на мотоциклах под прикрытием густого тумана попыталась совершить внезапный прорыв и захватить позиции украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, целью захватчиков стали опорные пункты танкистов 66-й отдельной механизированной бригады. Несмотря на попытку использовать погодные условия в качестве прикрытия, украинские бойцы вовремя обнаружили движение вражеской группы и открыли прицельный огонь. В результате боя штурмовая группа противника была полностью разгромлена - украинские воины уничтожили 12 российских мотоциклистов.

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