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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Лиманском направлении
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Бойцы 66-й бригады уничтожили 12 российских мотоциклистов, атаковавших в тумане на Лиманском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении российская штурмовая группа на мотоциклах под прикрытием густого тумана попыталась совершить внезапный прорыв и захватить позиции украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, целью захватчиков стали опорные пункты танкистов 66-й отдельной механизированной бригады. Несмотря на попытку использовать погодные условия в качестве прикрытия, украинские бойцы вовремя обнаружили движение вражеской группы и открыли прицельный огонь. В результате боя штурмовая группа противника была полностью разгромлена - украинские воины уничтожили 12 российских мотоциклистов.

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штурм (654) уничтожение (10031) мотоцикл (119) 66 отдельная механизированная бригада (71)
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02.12.2025 13:55 Ответить
Невже важко на дорогах розкидати колючий дріт щоб рашисти не могли наступати парадним маршем на мопедах по асфальтованих дорогах?
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02.12.2025 13:55 Ответить
Героям Слава👍✊🇺🇦🙏‼️
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02.12.2025 14:14 Ответить
Тапком их, тапком!
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02.12.2025 16:16 Ответить
 
 