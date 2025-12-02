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Новини Відео Знищення російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
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Бійці 66-ї бригади знищили 12 російських мотоциклістів, що атакували у тумані на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку російська штурмова група на мотоциклах під прикриттям густого туману спробувала здійснити раптовий прорив та захопити позиції українських захисників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ціллю загарбників стали опорні пункти танкістів 66-ї окремої механізованої бригади. Попри спробу використати погодні умови як прикриття, українські бійці вчасно виявили рух ворожої групи та відкрили прицільний вогонь. У результаті бою штурмова група противника була повністю розгромлена - українські воїни знищили 12 російських мотоциклістів.

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штурм (368) знищення (10348) мотоцикл (131) 66 окрема механізована бригада (71)
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02.12.2025 13:55 Відповісти
Невже важко на дорогах розкидати колючий дріт щоб рашисти не могли наступати парадним маршем на мопедах по асфальтованих дорогах?
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02.12.2025 13:55 Відповісти
Героям Слава👍✊🇺🇦🙏‼️
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02.12.2025 14:14 Відповісти
Тапком их, тапком!
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02.12.2025 16:16 Відповісти
 
 