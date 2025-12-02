Бійці 66-ї бригади знищили 12 російських мотоциклістів, що атакували у тумані на Лиманському напрямку. ВIДЕО
На Лиманському напрямку російська штурмова група на мотоциклах під прикриттям густого туману спробувала здійснити раптовий прорив та захопити позиції українських захисників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ціллю загарбників стали опорні пункти танкістів 66-ї окремої механізованої бригади. Попри спробу використати погодні умови як прикриття, українські бійці вчасно виявили рух ворожої групи та відкрили прицільний вогонь. У результаті бою штурмова група противника була повністю розгромлена - українські воїни знищили 12 російських мотоциклістів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Психиатрическая больница No1
показати весь коментар02.12.2025 13:55 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар02.12.2025 13:55 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Vika Lysenko
показати весь коментар02.12.2025 14:14 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар02.12.2025 16:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль