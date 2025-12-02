Бійці 66-ї бригади знищили 12 російських мотоциклістів, що атакували у тумані на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку російська штурмова група на мотоциклах під прикриттям густого туману спробувала здійснити раптовий прорив та захопити позиції українських захисників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ціллю загарбників стали опорні пункти танкістів 66-ї окремої механізованої бригади. Попри спробу використати погодні умови як прикриття, українські бійці вчасно виявили рух ворожої групи та відкрили прицільний вогонь. У результаті бою штурмова група противника була повністю розгромлена - українські воїни знищили 12 російських мотоциклістів.

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