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Рашисти скиглять біля палаючої автівки з ліквідованим екіпажом на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
У мережі опубліковано відео, на якому рашисти скиглять поряд з ураженою автівкою, що палає на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти на кадрах кажуть, що автівка мала забирати їхніх поранених поплічників, але Сили оборони обнулили весь екіпаж загарбників.
"Обнулили экипаж! Сейчас машина догорит, будем вытягивать пацанов", - жаліються на зафільмованих кадрах військові РФ.
Топ коментарі
+24 Amber
показати весь коментар03.12.2025 17:43 Відповісти Посилання
+21 Caesar Rsi #551221
показати весь коментар03.12.2025 17:43 Відповісти Посилання
+14 Амандрапапупа
показати весь коментар03.12.2025 17:48 Відповісти Посилання
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які прийшли на нашу землю з ціллю окупаціі 😡
Наші собачки і котики напівсмажених "пацанов" вже не хочуть їсти - бачите вони у нас стали гурманами .
Хороший фильм, актуальная песня....
У к@ц@пів все через дупу.
Туди вам суки й дорога!