Рашисти скиглять біля палаючої автівки з ліквідованим екіпажом на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому рашисти скиглять поряд з ураженою автівкою, що палає на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти на кадрах кажуть, що автівка мала забирати їхніх поранених поплічників, але Сили оборони обнулили весь екіпаж загарбників.

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"Обнулили экипаж! Сейчас машина догорит, будем вытягивать пацанов", - жаліються на зафільмованих кадрах військові РФ.

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