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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бої у Вовчанську Ліквідація російських окупантів
8 792 23

Рашисти скиглять біля палаючої автівки з ліквідованим екіпажом на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому рашисти скиглять поряд з ураженою автівкою, що палає на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти на кадрах кажуть, що автівка мала забирати їхніх поранених поплічників, але Сили оборони обнулили весь екіпаж загарбників.

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"Обнулили экипаж! Сейчас машина догорит, будем вытягивать пацанов", - жаліються на зафільмованих кадрах військові РФ.

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Автор: 

армія рф (21283) знищення (10354) дрони (8448) Вовчанськ (557) Харківська область (2842) Чугуївський район (402)
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Топ коментарі
+24
Шашлик із кацапів готовий , приготуватися наступним виродкам ,
які прийшли на нашу землю з ціллю окупаціі 😡
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03.12.2025 17:43 Відповісти
+21
ага... вже витяг...у відро хіба шо.. на совок зметеш..своїх недопацанов...недоістот..
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03.12.2025 17:43 Відповісти
+14
Щоб рівномірно пацани підсмажились з усіх сторін, потрібно не чекати поки перегорить, а час від часу тушки пацанов перевертати і готувати поки не утвориться золотиста скоринка.
Наші собачки і котики напівсмажених "пацанов" вже не хочуть їсти - бачите вони у нас стали гурманами .
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03.12.2025 17:48 Відповісти
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Шашлик із кацапів готовий , приготуватися наступним виродкам ,
які прийшли на нашу землю з ціллю окупаціі 😡
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03.12.2025 17:43 Відповісти
ага... вже витяг...у відро хіба шо.. на совок зметеш..своїх недопацанов...недоістот..
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03.12.2025 17:43 Відповісти
Щоб рівномірно пацани підсмажились з усіх сторін, потрібно не чекати поки перегорить, а час від часу тушки пацанов перевертати і готувати поки не утвориться золотиста скоринка.
Наші собачки і котики напівсмажених "пацанов" вже не хочуть їсти - бачите вони у нас стали гурманами .
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03.12.2025 17:48 Відповісти
Таки да-а-а ... Не пацаноФ, а кАтлеты.
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03.12.2025 17:49 Відповісти
"... мааашіна пламєнєм абьяааата..."
Хороший фильм, актуальная песня....
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03.12.2025 18:04 Відповісти
русня ,тварі ви недоімперські , так буде з кожним з вас , хто прийшов до нашої хати незапроханим !!! ...
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03.12.2025 18:06 Відповісти
"Щас дагаріт, будім витягівать пасанов... патом дальше паєдєм"
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03.12.2025 18:16 Відповісти
п - паслєдоватєльность
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04.12.2025 09:49 Відповісти
Хоч би дощу не було🙏🙏🙏
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03.12.2025 18:17 Відповісти
Жоден дощ не врятує з тієї душогубки.Ми їздили в такому у 22 році на фронті.Двигун в середині салону, бак під двигуном.Якщо загорілась,шансів немає.
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03.12.2025 20:00 Відповісти
200 - ті їхали забирати 300-их.🤔
У к@ц@пів все через дупу.
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03.12.2025 18:24 Відповісти
Надіюсь,вони були при свідомості коли горіли!
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03.12.2025 18:25 Відповісти
Наверное, немного жарковато пацанам.
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03.12.2025 19:00 Відповісти
До кабздона на концерт твої "пацани" поїхали!
Туди вам суки й дорога!
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03.12.2025 19:00 Відповісти
яка сумна новина
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03.12.2025 19:19 Відповісти
щас догоріт, будєм витягівать жаркое с потцанов ))
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03.12.2025 19:28 Відповісти
Яке прикре самогубство!🥳
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03.12.2025 20:05 Відповісти
Сейчас машина догорит, будем вытягивать пацанов
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03.12.2025 20:44 Відповісти
Їм зараз тепло окуєнно, більше би таких ******...
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03.12.2025 21:45 Відповісти
Да, да, ехала только спросить и забрать раненых 300-х,
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03.12.2025 23:07 Відповісти
Як 2 травня шашлик 😁
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04.12.2025 00:09 Відповісти
Почему же "твари"? Защитники своей земли, своих домов, детей, женщин и стариков, герои - так их называют в любой нормальной стране. Кроме страны беZZлавных кацапских ублюдков.
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04.12.2025 06:09 Відповісти
 
 