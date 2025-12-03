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Новини Відео Знищення російської техніки
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Прикордонники знищили 4 укриття, 5 автівок та великокаліберний кулемет ДШК. ВIДЕО

Прикордонники завдали удару по укриттях окупантів та знищили ворожі автівки на Північному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, точними влучаннями уражено 4 укриття рашистів та 5 замаскованих автівок.

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Також під час одного з нальотів безпілотниками на загарбників у лісі українські бійці знищили великокаліберний кулемет ДШК, який стояв на позиціях ворога.

Відео своєї бойової роботи прикордонники оприлюднили в офіційному телеграм‑каналі ДПСУ.

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Раніше повідомлялося, що прикордонні аеророзвідники бригади "Стрікс" знищили місце запуску російських дронів.

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ДПСУ Держприкордонслужба (6760) прикордонники (1255) знищення (10366) дрони (8459)
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04.12.2025 04:05 Відповісти
Ага))) але - утьос)))
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04.12.2025 08:13 Відповісти
Кордон - Наш! ДПСУ - НАШ!
ЗСУ - НАШ!!!
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04.12.2025 08:12 Відповісти
 
 