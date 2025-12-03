Прикордонники знищили 4 укриття, 5 автівок та великокаліберний кулемет ДШК. ВIДЕО
Прикордонники завдали удару по укриттях окупантів та знищили ворожі автівки на Північному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, точними влучаннями уражено 4 укриття рашистів та 5 замаскованих автівок.
Також під час одного з нальотів безпілотниками на загарбників у лісі українські бійці знищили великокаліберний кулемет ДШК, який стояв на позиціях ворога.
Відео своєї бойової роботи прикордонники оприлюднили в офіційному телеграм‑каналі ДПСУ.
Раніше повідомлялося, що прикордонні аеророзвідники бригади "Стрікс" знищили місце запуску російських дронів.
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