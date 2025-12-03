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Новини Відео Знищення російської техніки Бойові дії на Покровському напрямку
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Десантники 7‑го корпусу ДШВ добили російські "танки‑черепахи", що застрягли в ровах біля Мирнограда. ВIДЕО

Десантники 7‑го корпусу ДШВ ЗСУ добили російські "танки‑черепахи" біля Мирнограда за допомогою ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці відзначають, що техніка була зупинена завдяки протитанковим ровам, а після - добиті операторами БпЛА.

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Ймовірно, рашисти намагалися використати ці бронетранспортери для перевезення піхоти.

Відео бійці оприлюднили у соцмережах.

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Раніше повідомлялося, що фіксуються випадки появи ворога біля логістичних коридорів на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ.

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Автор: 

армія рф (21283) танк (2190) знищення (10354) Донецька область (11336) Мирноград (276) Покровський район (1784)
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Фисдец стодолам.
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03.12.2025 18:34 Відповісти
Залізні аеродромні плити не допомогли врятуватися - там багато дирок в металі...
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03.12.2025 18:35 Відповісти
Проти ''черепах'' потрібно застосовувати FP-2 з 100кг бч. Щоб зразу і всіх орків оптом відправляти до кобзона. Бо поки маленькими фпв-шками розіб'єш цього сарая то вже всі орки доїхали куди їм треба і розбіглися по посадках
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03.12.2025 18:46 Відповісти
Дьорні за верьёвачьку - Анхфіса аткроєт!
Страшне паливо! Але повзуть, гинуть, лізуть....
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24 /7/365 ×12!
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03.12.2025 18:56 Відповісти
Ці відоси треба дивитися еуропейцям, які й досі вважають танк головною зброєю на полі бою.
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03.12.2025 19:02 Відповісти
Ну, не дебіли? Протитанковий рів, нічим не замаскований, видно з висоти в кілька кілометрів... Питання : "Навіщо лізти на "перекопане"? Ще в часи моєї молодості викладач тактики розказував про різі види штурмів укріплених позицій... Про подібне, як один з варіантів, розказував, що спочатку силами авіації та артилерії придушують організований спротив противника. Потім до рову висувалися, під прикриттям димової завіси, інженерна техніка-мостоукладчики. Після укладення мостів, починалася переправа. Після проїзду бойова техніка розвертається в бойові порядки, та продовжує наступ...
Тут же "пруть "на авось", без розвідки...
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04.12.2025 04:53 Відповісти
Танкісти-росіяки все правильно зробили, так і треба їм воювати
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04.12.2025 13:46 Відповісти
железный капут
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04.12.2025 04:55 Відповісти
А казали, що пт-рви, ескарпи, контрескарпи, пт-їжаки- це вже минуле і без особливого еффекта.. А воно ось як..
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04.12.2025 13:51 Відповісти
 
 