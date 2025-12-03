Десантники 7‑го корпусу ДШВ добили російські "танки‑черепахи", що застрягли в ровах біля Мирнограда. ВIДЕО

Десантники 7‑го корпусу ДШВ ЗСУ добили російські "танки‑черепахи" біля Мирнограда за допомогою ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці відзначають, що техніка була зупинена завдяки протитанковим ровам, а після - добиті операторами БпЛА.

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Ймовірно, рашисти намагалися використати ці бронетранспортери для перевезення піхоти.

Відео бійці оприлюднили у соцмережах.

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Раніше повідомлялося, що фіксуються випадки появи ворога біля логістичних коридорів на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ.

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