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Новини Відео Дрони проти окупантів
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"Верблюд"-окупант вибухнув та загорівся після влучання українського FPV-дрона. ВIДЕО

Українські оператори FPV-дронів ліквідували так званого "караванщика", або "верблюда" - найнижчу касту в російській армії, яку окупанти використовують як живу тяглову силу на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, як нав'ючений росіянин рухається у напрямку російських позицій. Удар українського FPV-дрона перетворює його на вогняний стовп.

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"Караванщик, або так званий "верблюд", видав ефектний перформанс після влучання FPV-дрона. Це найнижча каста російської армії. Переважно зеки або військовослужбовці, які провинилися, часто без зброї пішки підносять на позиції необхідне, будучи легкою мішенню і фактично одноразовими солдатами за ціною одного дрона", - зазначає у коментарі автор публікації.

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армія рф (21297) знищення (10366) дрони (8459)
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Топ коментарі
+9
Скоріше віслюк, оскільки баран вже зайняти кадираовцамі
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04.12.2025 14:22 Відповісти
+8
"Верблюд" та ще й проспиртований бояришником - гримуча суміш!
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04.12.2025 14:03 Відповісти
+6
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04.12.2025 14:08 Відповісти
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"Верблюд" та ще й проспиртований бояришником - гримуча суміш!
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04.12.2025 14:03 Відповісти
Скоріше віслюк, оскільки баран вже зайняти кадираовцамі
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04.12.2025 14:22 Відповісти
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04.12.2025 14:08 Відповісти
Fuck єл
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04.12.2025 14:11 Відповісти
Схоже того рашиста всьо зає@ало і він навіть не намагався ухилятися чи тікати.
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04.12.2025 14:12 Відповісти
віслюки закінчилися
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04.12.2025 15:10 Відповісти
Згорів на роботі
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04.12.2025 17:31 Відповісти
"Верблюд"-окупант, мотокамикад ,"сарай" танк...вяличие "второй армии мира" просто поражает воображение!
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04.12.2025 19:52 Відповісти
Дромадєр???
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04.12.2025 21:39 Відповісти
клади верблюдА!
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04.12.2025 22:17 Відповісти
Грьобаний бензовоз.
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04.12.2025 22:58 Відповісти
Добро пожаловать в Клуб Миллионеров!
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04.12.2025 23:32 Відповісти
 
 