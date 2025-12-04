"Верблюд"-окупант вибухнув та загорівся після влучання українського FPV-дрона. ВIДЕО
Українські оператори FPV-дронів ліквідували так званого "караванщика", або "верблюда" - найнижчу касту в російській армії, яку окупанти використовують як живу тяглову силу на передовій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, як нав'ючений росіянин рухається у напрямку російських позицій. Удар українського FPV-дрона перетворює його на вогняний стовп.
"Караванщик, або так званий "верблюд", видав ефектний перформанс після влучання FPV-дрона. Це найнижча каста російської армії. Переважно зеки або військовослужбовці, які провинилися, часто без зброї пішки підносять на позиції необхідне, будучи легкою мішенню і фактично одноразовими солдатами за ціною одного дрона", - зазначає у коментарі автор публікації.
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