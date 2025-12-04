Агонізуючий на полі бою росіянин намагається підтягнути до себе свої відірвані ноги. ВIДЕО
На Костянтинівському напрямку оборони оприлюднено відео чергової бойової роботи операторів ударних FPV-дронів 28-ї окремої механізованої бригади.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянину ударом дрона відірвало ноги і, агонізуючи, він намагається підтягнути їх до себе.
"Жахітливі кадри. Український FPV-дрон по пояс відриває обидві ноги російському солдату на Костянтинівському напрямку. Епізод бойової роботи операторів дронів 28-ї окремої механізованої бригади", - зазначається у коментарі до відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+38 MausMike
показати весь коментар04.12.2025 14:26 Відповісти Посилання
+16 Alex Bylim #199631
показати весь коментар04.12.2025 14:26 Відповісти Посилання
+15 Сергій Михайлович Співак
показати весь коментар04.12.2025 14:24 Відповісти Посилання
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Не понятно почему, по какой причине?
Ведь он ехал убивать, а его убили"...
-В,В, Х у й л о
"Боже, лише б не лишився без ніг..."
Певно, молився таки недарма:
Ноги-то цілі, а решти нема!
😁