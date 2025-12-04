УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12493 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
9 588 56

Агонізуючий на полі бою росіянин намагається підтягнути до себе свої відірвані ноги. ВIДЕО

На Костянтинівському напрямку оборони оприлюднено відео чергової бойової роботи операторів ударних FPV-дронів 28-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянину ударом дрона відірвало ноги і, агонізуючи, він намагається підтягнути їх до себе.

Дивіться: "Верблюд"-окупант вибухнув та загорівся після влучання українського FPV-дрона. ВIДЕО

"Жахітливі кадри. Український FPV-дрон по пояс відриває обидві ноги російському солдату на Костянтинівському напрямку. Епізод бойової роботи операторів дронів 28-ї окремої механізованої бригади", - зазначається у коментарі до відео.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Загарбник бігав навколо дерева - і згорів разом із ним: бригада "Хижак" знищує військових РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21297) знищення (10366) Донецька область (11341) 28 окрема механізована бригада (211) Покровський район (1784) Костянтинівка (85)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Вставай, тряпка, тєбє єщьо Бірлін брать!
показати весь коментар
04.12.2025 14:26 Відповісти
+16
****** біосміття
показати весь коментар
04.12.2025 14:26 Відповісти
+15
Не треба було сюди приходити і ходив-би на своїх двох, але не точно.
показати весь коментар
04.12.2025 14:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жалко своё отдавать 🤣
показати весь коментар
04.12.2025 14:22 Відповісти
та то воно шукає те, що між ногами було!
показати весь коментар
04.12.2025 14:24 Відповісти
🤣
показати весь коментар
04.12.2025 14:29 Відповісти
Білий лади дають коли він в повному комплекті, а так тільки Москвич 412
показати весь коментар
04.12.2025 14:28 Відповісти
можуть і ладу, але "копєйку" та ще й без запасного колеса
показати весь коментар
04.12.2025 14:32 Відповісти
Ну а вдруг ще можна пришить?
показати весь коментар
04.12.2025 14:30 Відповісти
Хатєл вірнуть фсьо в зад
показати весь коментар
04.12.2025 16:07 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
04.12.2025 16:08 Відповісти
Он ни заметил што зад прапал без слида 😂
показати весь коментар
04.12.2025 16:42 Відповісти
Растірялся
показати весь коментар
04.12.2025 16:51 Відповісти
Якщо вчасно пришити - то ніжки можуть ще зростися із тулубом!
показати весь коментар
04.12.2025 14:22 Відповісти
Цікаво як він свого відірваного туя в траві знайде?
показати весь коментар
04.12.2025 14:32 Відповісти
Не треба було сюди приходити і ходив-би на своїх двох, але не точно.
показати весь коментар
04.12.2025 14:24 Відповісти
Думав, як Термінатор зараз знов збереться до купи
показати весь коментар
04.12.2025 14:24 Відповісти
Вставай, тряпка, тєбє єщьо Бірлін брать!
показати весь коментар
04.12.2025 14:26 Відповісти
Шедеврально!
показати весь коментар
04.12.2025 17:15 Відповісти
****** біосміття
показати весь коментар
04.12.2025 14:26 Відповісти
Було б добре, аби оце вижило та пересувалось по вокзалах і помийках, билося б з котами та голубами за шмат гнилля! Гарний посібник для бажаючих в сво та і плодитись вже не здатне
показати весь коментар
04.12.2025 14:28 Відповісти
Оті всі класичні самовари, то вже після ампутацій в шпиталях, якщо вчасно встигло перемотать жгутом ейсмарха кінцівки. Тут нажаль чюда не проізойдет, бо наврядчи йому хтось надасть там медичну допому, а тим більше евакуює.
показати весь коментар
04.12.2025 14:34 Відповісти
Дрон-хірург сказав що ноги треба ампутувати.
показати весь коментар
04.12.2025 14:30 Відповісти
рускіє сваих нє брасают
показати весь коментар
04.12.2025 14:31 Відповісти
Може перевіряв чи сапоги цілі? Всетакі казена річ
показати весь коментар
04.12.2025 14:32 Відповісти
Хотело быдло балалаечное людей в Украине за деньги пострелять, а оно воно как вышло та.
показати весь коментар
04.12.2025 14:36 Відповісти
Плачет, стонет его мать: "Что творится в мире?

Не понятно почему, по какой причине?

Ведь он ехал убивать, а его убили"...
показати весь коментар
04.12.2025 16:07 Відповісти
це вже гойда і двіжуха??
показати весь коментар
04.12.2025 14:42 Відповісти
"двіжуха" для цього 3.14дараса закінчилася і в прямому і в переносному сенсі
показати весь коментар
04.12.2025 14:45 Відповісти
а че,калинку малинку как плясать то на 9 мая теперь.
показати весь коментар
04.12.2025 14:45 Відповісти
Щось йому не подобається? Поїде додому в двох пакетах. А ноги рузгого зольдата пропоную відіслати )(уйлу через посольство **********
показати весь коментар
04.12.2025 14:45 Відповісти
Подивіться на момент прозріння в його міміці і рухах
показати весь коментар
04.12.2025 14:47 Відповісти
''-Тамп де ступить нога рузгого зольдата, там вона і залишиться.''
-В,В, Х у й л о
показати весь коментар
04.12.2025 14:50 Відповісти
русопдераст
показати весь коментар
04.12.2025 14:56 Відповісти
Копіюйте такі відео і зберігайте в архівах. Щоб потім показувати рашистам. Бо скоро ці відео повидаляють, коли введуть закон '' за ропалювання міжнаціональної ворожнечі'', якщо Україна капітулює чи до влади прийдуть прорашистські партії. Або даже та ж Європа заборонить, яка завжди боїться показувати правду. Бо це порушує європейські ілюзії про рожевий світ з рожевими поні які скачуть по зеленій траві
показати весь коментар
04.12.2025 14:56 Відповісти
Чого підор макітрою крутиш, не хочеш більше на Київ йти?
показати весь коментар
04.12.2025 14:57 Відповісти
Який же це кайф дивитись як ця тварина повільно здихає🥰
показати весь коментар
04.12.2025 14:59 Відповісти
Шкода що суперклею нема під рукою, може б поправив на швидку руку🤣
показати весь коментар
04.12.2025 15:01 Відповісти
видно как пукает через разорванный пукан
показати весь коментар
04.12.2025 15:06 Відповісти
А казали самовари тільки в тулі випускають😄
показати весь коментар
04.12.2025 15:15 Відповісти
Мало, ****... И было бы неплохо видеть такое и на территории )(уйлостана, особенно в москве, а иначе их не остановить
показати весь коментар
04.12.2025 15:25 Відповісти
Вот это и называется ДВИЖУХОЙ... ну скучно было чуваку с ногами а теперь в самый раз..
показати весь коментар
04.12.2025 15:32 Відповісти
Ось це реально жорстко
показати весь коментар
04.12.2025 15:47 Відповісти
ето прєкрасно
показати весь коментар
04.12.2025 15:48 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2025 16:10 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2025 15:59 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2025 15:59 Відповісти
і відразу стало *****, що дамбілі бамбас, і Крим вже нє надо.
показати весь коментар
04.12.2025 16:00 Відповісти
"Святой Владимир Негодник покровитель ветеранов"
показати весь коментар
04.12.2025 16:05 Відповісти
Клас!!! на мою думку є 3 речі на які можна дивитися безкінечно: як горить вогонь,як тече вода,як страждають в диких муках і подихають кацапи....
показати весь коментар
04.12.2025 16:13 Відповісти
я 4й год не пойму ,что за силища у этой взрывчатки ???(((
показати весь коментар
04.12.2025 19:06 Відповісти
Ещё один самовар!!🤡😂😆🤪
показати весь коментар
04.12.2025 20:36 Відповісти
Прішьот мабуть згодом... У Зненацьку, якщо заскочити вчасно, і не таке вміють...
показати весь коментар
04.12.2025 21:36 Відповісти
Бо, нєфіг дохлим прикидатись.
показати весь коментар
04.12.2025 23:24 Відповісти
Маленький Ванька молився як міг:
"Боже, лише б не лишився без ніг..."
Певно, молився таки недарма:
Ноги-то цілі, а решти нема!
😁
показати весь коментар
05.12.2025 00:04 Відповісти
Получит 4 подшибника и деревянный ящик😀😀😀😀
показати весь коментар
05.12.2025 07:55 Відповісти
Ему за ботинки перед старшиной отчитываться.
показати весь коментар
08.12.2025 09:12 Відповісти
 
 