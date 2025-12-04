Агонізуючий на полі бою росіянин намагається підтягнути до себе свої відірвані ноги. ВIДЕО

На Костянтинівському напрямку оборони оприлюднено відео чергової бойової роботи операторів ударних FPV-дронів 28-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянину ударом дрона відірвало ноги і, агонізуючи, він намагається підтягнути їх до себе.

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"Жахітливі кадри. Український FPV-дрон по пояс відриває обидві ноги російському солдату на Костянтинівському напрямку. Епізод бойової роботи операторів дронів 28-ї окремої механізованої бригади", - зазначається у коментарі до відео.

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