Українські дронарі бригади "Буревій" ліквідували 5 рашистів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Купʼянському напрямку українські захисники Першої Президентської бригади НГУ "Буревій" завдали ударів по ворожому укриттю та особовому складу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовано 5 рашистів, що перебували біля своєї спаленої техніки.

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Одного із загарбників знищено, коли він заліз у розбиту ББМ та намагався сховатися, сподіваючись, що його не помітять українські FPV‑дрони.

Також бійці повідомили про знищення 4 ворожих "дронів‑ждунів".

Наостанок на відео зафіксовано ураження 1 укриття, де базувалися окупанти.

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Раніше повідомлялося, що FPV-дрони бригади "Буревій" знищили гармату й засоби РЕБ ворога.

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