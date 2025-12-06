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Українські дронарі бригади "Буревій" ліквідували 5 рашистів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Купʼянському напрямку українські захисники Першої Президентської бригади НГУ "Буревій" завдали ударів по ворожому укриттю та особовому складу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовано 5 рашистів, що перебували біля своєї спаленої техніки.
Одного із загарбників знищено, коли він заліз у розбиту ББМ та намагався сховатися, сподіваючись, що його не помітять українські FPV‑дрони.
Також бійці повідомили про знищення 4 ворожих "дронів‑ждунів".
Наостанок на відео зафіксовано ураження 1 укриття, де базувалися окупанти.
Раніше повідомлялося, що FPV-дрони бригади "Буревій" знищили гармату й засоби РЕБ ворога.
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