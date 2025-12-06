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Прикордонники знищили наземний робот окупантів із великокаліберним кулеметом НСВ "Утьос". ВIДЕО

Прикордонники‑пілоти FPV‑дронів підрозділу "Фенікс" знищили 11 окупантів та 3 ворожі автівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці провели зачистку від ворога у смузі своєї відповідальності на Торецькому напрямку.

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Один із рашистів намагався сховатися, накрившись залишками дверей, але миттєво був ліквідований.

Також на кадрах зафіксовано ураження наземного роботизованого комплексу загарбників, на який вони причепили 12,7‑міліметровий великокаліберний кулемет НСВ "Утьос".

До слова, прикордонники знищили 4 укриття, 5 автівок та великокаліберний кулемет ДШК.

Дивіться також: Українські дронарі бригади "Буревій" ліквідували 5 рашистів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21315) ДПСУ Держприкордонслужба (6766) прикордонники (1256) знищення (10382) Донецька область (11352) Торецьк (562) Бахмутський район (858) НРК наземний роботизований комплекс (144)
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