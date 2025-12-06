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Дроны "Птахів Мадяра" ликвидировали спящего рашиста. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" подразделения WORMBUSTERS ликвидировали оккупанта, решившего "отдохнуть" на открытой местности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы увидели спящего рашиста на поле во время патрулирования местности на Покровском направлении.
В результате прицельного попадания захватчика "поджарило" и оторвало конечность.
Видео обнародовано в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Ранее сообщалось, что оккупант притворился мертвым и потерял конечности: дрон "Птахів Мадяра" отработал по рашисту.
Топ комментарии
+3 Luk Viktor
показать весь комментарий06.12.2025 16:30 Ответить Ссылка
+3 ирина ира #418568
показать весь комментарий06.12.2025 18:59 Ответить Ссылка
+2 Mosquito
показать весь комментарий06.12.2025 16:26 Ответить Ссылка
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