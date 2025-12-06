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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
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Дроны "Птахів Мадяра" ликвидировали спящего рашиста. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" подразделения WORMBUSTERS ликвидировали оккупанта, решившего "отдохнуть" на открытой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы увидели спящего рашиста на поле во время патрулирования местности на Покровском направлении.

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В результате прицельного попадания захватчика "поджарило" и оторвало конечность.

Видео обнародовано в соцсетях.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Ранее сообщалось, что оккупант притворился мертвым и потерял конечности: дрон "Птахів Мадяра" отработал по рашисту.

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Автор: 

армия РФ (23096) уничтожение (10063) Донецкая область (12471) дроны (7403) Покровск (1314) Покровский район (1771) 414 Птахи Мадяра (203)
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Топ комментарии
+3
Вставай! "Мадяр" тобі ранкову каву приніс...
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06.12.2025 16:30 Ответить
+3
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06.12.2025 18:59 Ответить
+2
Вставай,****!
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06.12.2025 16:26 Ответить

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