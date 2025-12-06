Дроны "Птахів Мадяра" ликвидировали спящего рашиста. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" подразделения WORMBUSTERS ликвидировали оккупанта, решившего "отдохнуть" на открытой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы увидели спящего рашиста на поле во время патрулирования местности на Покровском направлении.

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В результате прицельного попадания захватчика "поджарило" и оторвало конечность.

Видео обнародовано в соцсетях.

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Ранее сообщалось, что оккупант притворился мертвым и потерял конечности: дрон "Птахів Мадяра" отработал по рашисту.

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