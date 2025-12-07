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Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку Полонені окупанти
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Українські захисники взяли в полон 3 російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО

На початку грудня українські захисники 42‑ї окремої механізованої бригади взяли в оперативне оточення російську піхоту на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці за допомогою дрона з гучномовцем провели військових РФ до своїх позицій, аби ті здалися в полон Збройним силам України.

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За словами військових, під час руху окупантів до позицій Сил оборони рашисти намагалися обстрілювати своїх же поплічників - відкривали вогонь з артилерії, мінометів та застосовували FPV‑дрони.

Відео цього епізоду бійці оприлюднили у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21321) Донецька область (11356) полонені (2428) дрони (8485) 42 окрема механізована бригада (29) Покровський район (1787)
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Топ коментарі
+17
Ти, диванний казачок, хоч одного візьми.
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07.12.2025 10:02 Відповісти
+9
Лежачи на дивані ти мабуть дивізіями полониш рашистів. Де ви такі херої беретеся?
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07.12.2025 10:07 Відповісти
+3
"Лиха біда початок" - далі може піти як по маслу....
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07.12.2025 09:55 Відповісти

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