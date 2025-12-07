Українські захисники взяли в полон 3 російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО

На початку грудня українські захисники 42‑ї окремої механізованої бригади взяли в оперативне оточення російську піхоту на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці за допомогою дрона з гучномовцем провели військових РФ до своїх позицій, аби ті здалися в полон Збройним силам України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами військових, під час руху окупантів до позицій Сил оборони рашисти намагалися обстрілювати своїх же поплічників - відкривали вогонь з артилерії, мінометів та застосовували FPV‑дрони.

Відео цього епізоду бійці оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також: Бійці ССО знищили російського диверсанта та взяли двох окупантів у полон під час спецоперації. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У боях за Іванівку морпіхи 37-ї бригади взяли 19 окупантів у полон, один із них зачитав "Заповіт" Тараса Шевченка. ВIДЕО