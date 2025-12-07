Українські захисники взяли в полон 3 російських піхотинців на Покровському напрямку. ВIДЕО
На початку грудня українські захисники 42‑ї окремої механізованої бригади взяли в оперативне оточення російську піхоту на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці за допомогою дрона з гучномовцем провели військових РФ до своїх позицій, аби ті здалися в полон Збройним силам України.
За словами військових, під час руху окупантів до позицій Сил оборони рашисти намагалися обстрілювати своїх же поплічників - відкривали вогонь з артилерії, мінометів та застосовували FPV‑дрони.
Відео цього епізоду бійці оприлюднили у соцмережах.
Топ коментарі
+17 kharkov1000
показати весь коментар07.12.2025 10:02 Відповісти Посилання
+9 Филип Преображенский
показати весь коментар07.12.2025 10:07 Відповісти Посилання
+3 Luk Viktor
показати весь коментар07.12.2025 09:55 Відповісти Посилання
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