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Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении Пленные оккупанты
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Украинские защитники взяли в плен 3 российских пехотинцев на Покровском направлении. ВИДЕО

В начале декабря украинские защитники 42-й отдельной механизированной бригады взяли в оперативное окружение российскую пехоту на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы с помощью дрона с громкоговорителем провели военных РФ к своим позициям, чтобы те сдались в плен Вооруженным Силам Украины.

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По словам военных, во время движения оккупантов к позициям Сил обороны рашисты пытались обстреливать своих же соратников - открывали огонь из артиллерии, минометов и применяли FPV-дроны.

Видео этого эпизода бойцы обнародовали в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23101) Донецкая область (12474) пленные (2310) дроны (7409) 42 ОМБр (30) Покровский район (1771)
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Топ комментарии
+17
Ти, диванний казачок, хоч одного візьми.
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07.12.2025 10:02 Ответить
+9
Лежачи на дивані ти мабуть дивізіями полониш рашистів. Де ви такі херої беретеся?
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07.12.2025 10:07 Ответить
+3
"Лиха біда початок" - далі може піти як по маслу....
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07.12.2025 09:55 Ответить

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