Украинские защитники взяли в плен 3 российских пехотинцев на Покровском направлении. ВИДЕО
В начале декабря украинские защитники 42-й отдельной механизированной бригады взяли в оперативное окружение российскую пехоту на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы с помощью дрона с громкоговорителем провели военных РФ к своим позициям, чтобы те сдались в плен Вооруженным Силам Украины.
По словам военных, во время движения оккупантов к позициям Сил обороны рашисты пытались обстреливать своих же соратников - открывали огонь из артиллерии, минометов и применяли FPV-дроны.
Видео этого эпизода бойцы обнародовали в соцсетях.
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