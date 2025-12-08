Враг пытается просочиться в северную часть Покровска, пользуясь туманом, - ГВ "Восток"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 77 российских штурмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Восток".
Бои на Покровском направлении
Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в направлениях Нового Шахово, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Червоного Лимана, Покровска, Гришиного, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное, Филия.
Вчера на этом направлении в общей сложности было уничтожено 88 оккупантов, из них 51 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две единицы автомобильной техники, квадроцикл, 31 БПЛА, укрытие для личного состава и два пункта управления БПЛА.
Обстановка в Покровске и Мирнограде
По данным ГВ "Восток", в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Враг пытается просочиться в северную часть города, пользуясь туманом. Эти попытки блокируются, противник уничтожается.
В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - говорится в сообщении.
Ликвидация войск РФ
В целом, в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 314 оккупантов за прошедшие сутки.
Также уничтожено 1209 БПЛА различных типов и 34 единицы другого вооружения и техники.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 24 расчета российских БпАК.
Что предшествовало?
Ранее в ГВ "Восток" отмечали, что в Покровске ведутся поисково-штурмовые действия. Силы обороны уничтожают врага на подступах к Мирнограду. По данным DeepState, россияне продвинулись вблизи Катериновки и в Мирнограде.
Як можна було зрозуміти, оборона всієї агломерації триває. Незважаючи на неодноразові повідомлення ворога, деяких наших ТГ-каналів та іноземних джерел про "повне захоплення Покровська", це не відповідає дійсності.
Так, оборона сконцентрована переважно у північній частині та на околицях (райони Гришиного та Рівного), але окупант повністю місто не контролює. Загалом ситуація залишається хаотичною. Нашарування позицій наших та ворожих у смузі навіть 200 метрів стало нормою. Логістика вкрай ускладена та здійснюється НРК та важкими дронами.
В Мирнограді ворог постійно намагається розширювати контроль в південно-східній частині міста. На зараз там контроль 60 на 40 на нашу користь. Мирноград достатньо витягнутий, і враховуючи, які наші підрозділи там стоять - можна бути впевненим, що у ворога не буде легкої прогулянки. І навіть важкої. Окупанти будуть знищуватися швидко та ефективно.
Фланги агломерації нашими підрозділами утримуються. І це є добре, бо це єдине, що зараз стримує весь напрямок від оточення."