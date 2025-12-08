Враг пытается просочиться в северную часть Покровска, пользуясь туманом, - ГВ "Восток"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 77 российских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Восток".

Бои на Покровском направлении

Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в направлениях Нового Шахово, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Червоного Лимана, Покровска, Гришиного, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономическое, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное, Филия.

Вчера на этом направлении в общей сложности было уничтожено 88 оккупантов, из них 51 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две единицы автомобильной техники, квадроцикл, 31 БПЛА, укрытие для личного состава и два пункта управления БПЛА.

Обстановка в Покровске и Мирнограде

По данным ГВ "Восток", в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Враг пытается просочиться в северную часть города, пользуясь туманом. Эти попытки блокируются, противник уничтожается.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - говорится в сообщении.

Ликвидация войск РФ

В целом, в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 314 оккупантов за прошедшие сутки.

Также уничтожено 1209 БПЛА различных типов и 34 единицы другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 24 расчета российских БпАК.

Что предшествовало?

Ранее в ГВ "Восток" отмечали, что в Покровске ведутся поисково-штурмовые действия. Силы обороны уничтожают врага на подступах к Мирнограду. По данным DeepState, россияне продвинулись вблизи Катериновки и в Мирнограде.

