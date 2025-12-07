РУС
4 398 5

Воины 425-го штурмового полка ликвидировали 12 оккупантов в Покровске. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" провели зачистку рашистов в Покровске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются проникнуть в город поодиночке или небольшими группами, а Силы обороны предотвращают попытки врага.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На видео зафиксирована ликвидация захватчиков в чащах, когда те прятались в лесополосе, а во время ударов беспилотниками пытались убежать.

Также дроны-камикадзе отработали по военным РФ во время их движения мимо заборов зданий.

В результате боевой работы украинских штурмовиков уничтожены 12 захватчиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Покровске поисково-штурмовые действия. Силы обороны уничтожают врага на подступах к Мирнограду, - УВ "Восток"

Ранее сообщалось, что штурмовики полка "Скала" уничтожили группу оккупантов во время операции в Покровске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 30-й бригады отбили штурм оккупантов во время густого тумана. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21569) уничтожение (8631) Донецкая область (11556) дроны (5696) Покровск (1041) Покровский район (1408) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (33)
Ещё 12 руских стали хорошими
показать весь комментарий
07.12.2025 17:15 Ответить
Респект!
Завтра вранці передивлюся ще раз, щоб настрій був хороший цілий день в понеділок!
показать весь комментарий
07.12.2025 17:17 Ответить
Пригожин з портновим, зустріли **********!
показать весь комментарий
07.12.2025 18:17 Ответить
смачно!
показать весь комментарий
07.12.2025 18:24 Ответить
Крепко кацапи набігались щоби потрапити до кабиздоха
на вечірку
показать весь комментарий
07.12.2025 20:17 Ответить
 
 