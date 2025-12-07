4 398 5
Воины 425-го штурмового полка ликвидировали 12 оккупантов в Покровске. ВИДЕО
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" провели зачистку рашистов в Покровске Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются проникнуть в город поодиночке или небольшими группами, а Силы обороны предотвращают попытки врага.
На видео зафиксирована ликвидация захватчиков в чащах, когда те прятались в лесополосе, а во время ударов беспилотниками пытались убежать.
Также дроны-камикадзе отработали по военным РФ во время их движения мимо заборов зданий.
В результате боевой работы украинских штурмовиков уничтожены 12 захватчиков.
Ранее сообщалось, что штурмовики полка "Скала" уничтожили группу оккупантов во время операции в Покровске.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Завтра вранці передивлюся ще раз, щоб настрій був хороший цілий день в понеділок!
на вечірку