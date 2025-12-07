Воины 425-го штурмового полка ликвидировали 12 оккупантов в Покровске. ВИДЕО

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" провели зачистку рашистов в Покровске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются проникнуть в город поодиночке или небольшими группами, а Силы обороны предотвращают попытки врага.

На видео зафиксирована ликвидация захватчиков в чащах, когда те прятались в лесополосе, а во время ударов беспилотниками пытались убежать.

Также дроны-камикадзе отработали по военным РФ во время их движения мимо заборов зданий.

В результате боевой работы украинских штурмовиков уничтожены 12 захватчиков.

Ранее сообщалось, что штурмовики полка "Скала" уничтожили группу оккупантов во время операции в Покровске.

