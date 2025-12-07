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Воїни 425‑го штурмового полку ліквідували 12 окупантів у Покровську. ВIДЕО
Бійці 425‑го окремого штурмового полку "Скеля" провели зачистку рашистів у Покровську Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагаються інфільтруватися в місто поодинці або малими групами, а Сили оборони запобігають спробам ворога.
На відео зафіксовано ліквідацію загарбників у хащах, коли ті ховалися у лісосмузі, а під час ударів безпілотниками намагалися втекти.
Також дрони-камікадзе відпрацювали по військових РФ під час їхнього руху повз паркани будівель.
В результаті бойової роботи українських штурмовиків знищено 12 загарбників.
Раніше повідомлялося, що штурмовики полку "Скеля" знищили групу окупантів під час операції в Покровську.
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