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Бійці 30‑ї бригади відбили штурм окупантів під час густого туману. ВIДЕО
Бійці 2‑го механізованого батальйону 30‑ї бригади ЗСУ відбили штурм окупантів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів через густий туман були змушені працювати на наднизьких висотах для ліквідації рашистів та знищення ворожої техніки.
У результаті невдалого наступу на позиції українських військових уражено 10 рашистів.
Відео оприлюднено у соцмережах.
Також раніше повідомлялося, що українські захисники 14-ї та 30-ї ОМБр відбили штурм окупантів на Куп’янському напрямку.
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