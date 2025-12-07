Бійці 30‑ї бригади відбили штурм окупантів під час густого туману. ВIДЕО

Бійці 2‑го механізованого батальйону 30‑ї бригади ЗСУ відбили штурм окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів через густий туман були змушені працювати на наднизьких висотах для ліквідації рашистів та знищення ворожої техніки.

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У результаті невдалого наступу на позиції українських військових уражено 10 рашистів.

Відео оприлюднено у соцмережах.

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Також раніше повідомлялося, що українські захисники 14-ї та 30-ї ОМБр відбили штурм окупантів на Куп’янському напрямку.

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