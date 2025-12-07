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Бойцы 30-й бригады отразили штурм оккупантов во время густого тумана. ВИДЕО

Бойцы 2-го механизированного батальона 30-й бригады ВСУ отбили штурм оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов из-за густого тумана были вынуждены работать на сверхнизких высотах для ликвидации рашистов и уничтожения вражеской техники.

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В результате неудачного наступления на позиции украинских военных поражено 10 рашистов.

Видео обнародовано в соцсетях.

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Также ранее сообщалось, что украинские защитники 14-й и 30-й ОМБр отбили штурм оккупантов на Купянском направлении.

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