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Бойцы 30-й бригады отразили штурм оккупантов во время густого тумана. ВИДЕО
Бойцы 2-го механизированного батальона 30-й бригады ВСУ отбили штурм оккупантов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов из-за густого тумана были вынуждены работать на сверхнизких высотах для ликвидации рашистов и уничтожения вражеской техники.
В результате неудачного наступления на позиции украинских военных поражено 10 рашистов.
Видео обнародовано в соцсетях.
Также ранее сообщалось, что украинские защитники 14-й и 30-й ОМБр отбили штурм оккупантов на Купянском направлении.
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