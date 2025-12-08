РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
РФ бросает резервы, чтобы захватить Покровск и Мирноград, - ДШВ

Бои за Покровск

РФ привлекла оперативные резервы, чтобы попытаться захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области.

Об этом рассказал офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Оккупанты стачиваются

Украинские подразделения, находящиеся на этом участке фронта, говорили об этом еще в конце ноября. К примеру, для подкрепления своих сил военное командование решило бросить на Покровск 76-ю псковскую десантно-штурмовую дивизию - ее фиксировали в 2022 году в Киевской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны завершили операцию на Добропольском направлении и стабилизировали ситуацию, - ДШВ

Россияне будут их привлекать, потому что, в принципе, как ни крути, они стачиваются. И если бы им было легко захватить Покровск, они, я думаю, уже бы это сделали. А так, поскольку они застряли в городских боях, соответственно видно, что им не хватает сил. Это их оперативный резерв и они хотят его использовать", - отметил Лефтер.

Что предшествовало?

Ранее в ГВ "Восток" отмечали, что в Покровске ведутся поисково-штурмовые действия. Силы обороны уничтожают врага на подступах к Мирнограду. По данным DeepState, россияне продвинулись вблизи Катериновки и в Мирнограде.

Читайте также: Покровск стал символом нового этапа войны, - The Telegraph

Автор: 

Донецкая область (11539) Десантно-штурмовые войска (278) Покровск (1036) Мирноград (166) Покровский район (1400)
Це ж було вже все.

Хвилі із зомбі-людей, загранотряди, корупція в УНР і порожній від власних військ Київ, потужні емігранти по всьому світу, що співали Щедрика і пишались, пишались, пишались, вішали рушники на портрети Тараса та розповідали про лиху долю, яку, по факту, власними ж руками привели на власну ж землю.
08.12.2025 09:45 Ответить
😎Так сказати розірвало на роботі: вчора на рф система катапультування бомбардувальника ліквідувала пілота та штурмана - ниють росвоєнкори.
08.12.2025 09:51 Ответить
30 січня 2024: Буданов https://suspilne.media/673210-budanov-zaaviv-so-nastup-armii-rf-vicerpaetsa-na-pocatku-vesni/ заявив, що наступ армії РФ вичерпається на початку весни.

І тут вони теж сточуються. 2-3 тижні і перемога!
08.12.2025 10:12 Ответить
 
 