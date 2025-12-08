РФ бросает резервы, чтобы захватить Покровск и Мирноград, - ДШВ

РФ привлекла оперативные резервы, чтобы попытаться захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области.

Об этом рассказал офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оккупанты стачиваются

Украинские подразделения, находящиеся на этом участке фронта, говорили об этом еще в конце ноября. К примеру, для подкрепления своих сил военное командование решило бросить на Покровск 76-ю псковскую десантно-штурмовую дивизию - ее фиксировали в 2022 году в Киевской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны завершили операцию на Добропольском направлении и стабилизировали ситуацию, - ДШВ

Россияне будут их привлекать, потому что, в принципе, как ни крути, они стачиваются. И если бы им было легко захватить Покровск, они, я думаю, уже бы это сделали. А так, поскольку они застряли в городских боях, соответственно видно, что им не хватает сил. Это их оперативный резерв и они хотят его использовать", - отметил Лефтер.

Что предшествовало?

Ранее в ГВ "Восток" отмечали, что в Покровске ведутся поисково-штурмовые действия. Силы обороны уничтожают врага на подступах к Мирнограду. По данным DeepState, россияне продвинулись вблизи Катериновки и в Мирнограде.

Читайте также: Покровск стал символом нового этапа войны, - The Telegraph