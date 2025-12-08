РФ кидає резерви, щоб захопити Покровськ і Мирноград, - ДШВ

РФ залучила оперативні резерви, аби спробувати захопити Покровськ та Мирноград на Донеччині.

Про це розповів офіцер відділу комунікації 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Лефтер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Окупанти сточуються

Українські підрозділи, які перебувають на цій ділянці фронту, говорили про це ще наприкінці листопада. Приміром, для підкріплення своїх сил військове командування вирішило закинути на Покровськ 76-ту псковську десантно-штурмову дивізію - її фіксували 2022 року в Київській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування окупантів у центрі міста, - УВ "Схід"

Росіяни будуть їх залучати, тому що, в принципі, як не крути, вони сточуються. І якби їм було легко захопити Покровськ, вони, я думаю, вже б це зробили. А так, оскільки вони застрягли в міських боях, відповідно видно, що їм не вистачає сил. Це їхній оперативний резерв і вони хочуть його використати", - зазначив Лефтер.

Що передувало?

Раніше в УВ "Схід" зазначали, що у Покровську пошуково-штурмові дії. Сили оборони нищать ворога на підступах до Мирнограду. За даними DeepState, росіяни просунулись поблизу Катеринівки та у Мирнограді.

Також читайте: Покровськ став символом нового етапу війни, - The Telegraph