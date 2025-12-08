Ворог намагається просочуватися в північну частину Покровська, користуючись туманом, - УВ "Схід"
Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 77 російських штурмів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".
Бої на Покровському напрямку
Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія.
Учора на цьому напрямку загалом було знешкоджено 88 окупантів, із них 51 - безповоротно. Також українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки, квадроцикл, 31 БпЛА, укриття для особового складу та два пункти управління БпЛА.
Обстановка у Покровську та Мирнограді
За даними УВ "Схід", у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Ворог намагається просочуватися в північну частину міста, користуючись туманом. Ці спроби блокуються, противника знищують.
У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - йдеться у повідомленні.
Ліквідація військ РФ
В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 314 окупантів за минулу добу.
Також знищено 1209 БпЛА різних типів та 34 одиниці іншого озброєння і техніки.
Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 24 розрахунки російських БпАК.
Що передувало?
Раніше в УВ "Схід" зазначали, що у Покровську пошуково-штурмові дії. Сили оборони нищать ворога на підступах до Мирнограду. За даними DeepState, росіяни просунулись поблизу Катеринівки та у Мирнограді.
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