Ворог намагається просочуватися в північну частину Покровська, користуючись туманом, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 77 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Бої на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія.

Учора на цьому напрямку загалом було знешкоджено 88 окупантів, із них 51 - безповоротно. Також українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки, квадроцикл, 31 БпЛА, укриття для особового складу та два пункти управління БпЛА.

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Обстановка у Покровську та Мирнограді

За даними УВ "Схід", у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Ворог намагається просочуватися в північну частину міста, користуючись туманом. Ці спроби блокуються, противника знищують.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація військ РФ

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 314 окупантів за минулу добу.

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Також знищено 1209 БпЛА різних типів та 34 одиниці іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 24 розрахунки російських БпАК.

Що передувало?

Раніше в УВ "Схід" зазначали, що у Покровську пошуково-штурмові дії. Сили оборони нищать ворога на підступах до Мирнограду. За даними DeepState, росіяни просунулись поблизу Катеринівки та у Мирнограді.

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