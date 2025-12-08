Сили оборони здійснили маневр на Покровському напрямку, щоб не допустити оточення, - ЗМІ
Українські воїни здійснили маневр на Покровському напрямку, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт.
Про це Суспільному повідомило джерело в Силах оборони, яке залучене до оборонної операції в Покровській агломерації, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Українські підрозділи здійснили маневр у районі Лисівки та Сухого Яру. Підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт. Ця операція відбулася деякий час тому і готувалася заздалегідь", - сказав співрозмовник.
Що передувало?
- Раніше в УВ "Схід" зазначали, що у Покровську пошуково-штурмові дії. Сили оборони нищать ворога на підступах до Мирнограду. За даними DeepState, росіяни просунулись поблизу Катеринівки та у Мирнограді.
Топ коментарі
+18 Сергій Zhdanov
показати весь коментар08.12.2025 17:27 Відповісти Посилання
+9 Японський Бохх
показати весь коментар08.12.2025 17:27 Відповісти Посилання
+9 назар добрянський
показати весь коментар08.12.2025 17:28 Відповісти Посилання
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