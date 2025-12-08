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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Сили оборони здійснили маневр на Покровському напрямку, щоб не допустити оточення, - ЗМІ

Бої на Покровському напрямку: ЗСУ прагнуть уникнути оточення

Українські воїни здійснили маневр на Покровському напрямку, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт.

Про це Суспільному повідомило джерело в Силах оборони, яке залучене до оборонної операції в Покровській агломерації, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Українські підрозділи здійснили маневр у районі Лисівки та Сухого Яру. Підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт. Ця операція відбулася деякий час тому і готувалася заздалегідь", - сказав співрозмовник.

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Що передувало?

  • Раніше в УВ "Схід" зазначали, що у Покровську пошуково-штурмові дії. Сили оборони нищать ворога на підступах до Мирнограду. За даними DeepState, росіяни просунулись поблизу Катеринівки та у Мирнограді.

Також дивіться: Воїни 425‑го штурмового полку ліквідували 12 окупантів у Покровську. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11361) бойові дії (5995) Покровськ (1350) Покровський район (1789)
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Топ коментарі
+18
Почалось; маневр, хлопок, обломки... Написали б просто відступили а то вже як кацапи
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08.12.2025 17:27 Відповісти
+9
Ви ще жест доброї волі згадайте...
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08.12.2025 17:27 Відповісти
+9
Ще два три маневри і Дніпро
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08.12.2025 17:28 Відповісти

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