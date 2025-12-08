Сили оборони здійснили маневр на Покровському напрямку, щоб не допустити оточення, - ЗМІ

Українські воїни здійснили маневр на Покровському напрямку, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт.

Про це Суспільному повідомило джерело в Силах оборони, яке залучене до оборонної операції в Покровській агломерації, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Українські підрозділи здійснили маневр у районі Лисівки та Сухого Яру. Підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції, щоб не допустити потенційного оточення та вирівняти фронт. Ця операція відбулася деякий час тому і готувалася заздалегідь", - сказав співрозмовник.

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Що передувало?

Раніше в УВ "Схід" зазначали, що у Покровську пошуково-штурмові дії. Сили оборони нищать ворога на підступах до Мирнограду. За даними DeepState, росіяни просунулись поблизу Катеринівки та у Мирнограді.

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