За сутки на фронте 139 боевых столкновений. Атаки врага отражены на 10 направлениях, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки на Лиманском, Покровском, Константиновском и других направлениях.

Удары по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 208 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 6254 дронов-камикадзе и осуществлено 4128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Куриловка Харьковской области;

Рай-Александровка, Краматорск, Константиновка Донецкой области;

Терноватое, Косовцево, Рождественка, Зализнычное, Запорожье, Вольнянск Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано одно боевое столкновение. Противник нанес авиационный удар, сбросив три управляемые авиабомбы, и осуществил 151 обстрел, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Одрадного и Долгенького.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Нововодяное, Шандриголово, Колодези, Дробышево, Заречное и в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 16 атак вблизи Александро-Шультино, Плещиевки, Щербиновки, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Червоный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степового.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы, два пункта управления БПЛА и четыре района сосредоточения личного состава противника.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 930 человек. Также украинские воины обезвредили две боевые бронированные машины, 27 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 432 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 61 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.