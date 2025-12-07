РУС
Новости Бои на Купянском направлении
2 042 5

Российские пропагандисты признают, что захват Купянска – фейк: "Продвижения в городе нет"

Россияне давят на Купянск

Российские пропагандистские ресурсы признают, что "захват" армией РФ Купянска Харьковской области не соответствует действительности, несмотря на то, что ранее российское командование сообщало о "взятии" города.

Об этом пишет один из российских пабликов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Захвата города нет 

"Что мы имеем на данный момент. Продвижения в городе нет... И это при том, что об освобождении города доложили 20 ноября", - пишет российский паблик.

Ресурс добавляет, что оккупантов "гонят вперед, под обстрелы и дроны, чтобы не упасть в грязь перед высшим командованием".

"Несмотря на "флаговтыки" от 1855 бата, нам так и не удалось взять микрорайон Юбилейный в юго-западной части города, что закрепило бы наш плацдарм на правом берегу реки и позволило бы начать работу над заходом на левый берег и штурмом Купянска-Узлового", - говорится в сообщении.

Кроме этого, пропагандисты заявляют, что попасть в город сейчас "практически нереально".

"К тому же, передача бк и провизии в город и так была сложной: уже долгое время их можно было доставить преимущественно с воздуха. С ухудшением погодных условий это стало почти недостижимой задачей. Дополнительная сложность - сбивание бортов-доставщиков своими же из-за слабой координации", - жалуются россияне.

Что предшествовало? 

  • Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
  • Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь Донецкой области.

Читайте также: Ситуация в Волчанске напряженная, враг активно пытается продвигаться, - Трегубов

Автор: 

россия (98275) боевые действия (5257) Харьковская область (1985) Купянский район (547) Купянск (855)
Чекаємо фейк про Мирноград
07.12.2025 20:25 Ответить
"...вынуждены проходить долгій путь по трубам ..."
Те , що це їм взагалі вдається - хто , за це , покараний ?
07.12.2025 20:38 Ответить
У наших, по видимому, трубофобия. Мы, просто, боимся подходить к трубам
07.12.2025 21:14 Ответить
Ну а мета цієї новини для українців?((заспокоїти?((
07.12.2025 20:54 Ответить
Репостити кацапських воєнкрис не обов'язково . І так зрозуміло що Куп'янськ кацапня взяла лише - ротом .
Зрозуміло з дописів українських військових в соцмережах , тих військових які воюють на тому напрямку ..
07.12.2025 21:44 Ответить
 
 