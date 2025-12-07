Российские пропагандисты признают, что захват Купянска – фейк: "Продвижения в городе нет"
Российские пропагандистские ресурсы признают, что "захват" армией РФ Купянска Харьковской области не соответствует действительности, несмотря на то, что ранее российское командование сообщало о "взятии" города.
Об этом пишет один из российских пабликов, информирует Цензор.НЕТ.
Захвата города нет
"Что мы имеем на данный момент. Продвижения в городе нет... И это при том, что об освобождении города доложили 20 ноября", - пишет российский паблик.
Ресурс добавляет, что оккупантов "гонят вперед, под обстрелы и дроны, чтобы не упасть в грязь перед высшим командованием".
"Несмотря на "флаговтыки" от 1855 бата, нам так и не удалось взять микрорайон Юбилейный в юго-западной части города, что закрепило бы наш плацдарм на правом берегу реки и позволило бы начать работу над заходом на левый берег и штурмом Купянска-Узлового", - говорится в сообщении.
Кроме этого, пропагандисты заявляют, что попасть в город сейчас "практически нереально".
"К тому же, передача бк и провизии в город и так была сложной: уже долгое время их можно было доставить преимущественно с воздуха. С ухудшением погодных условий это стало почти недостижимой задачей. Дополнительная сложность - сбивание бортов-доставщиков своими же из-за слабой координации", - жалуются россияне.
Что предшествовало?
- Напомним, что 20 ноября российские СМИ распространили заявление начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы оккупации Купянска.
- Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг заявление начальника Генштаба РФ Герасимова в докладе Путину о захвате населенных пунктов Купянск Харьковской области и Ямполь Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Те , що це їм взагалі вдається - хто , за це , покараний ?
Зрозуміло з дописів українських військових в соцмережах , тих військових які воюють на тому напрямку ..