Ситуация в Волчанске напряженная, враг активно пытается продвигаться, - Трегубов

Бои за Волчанск

На Волчанском направлении сохраняется сложная ситуация: враг пытается продвинуться в пределах города.

Об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Где самая тяжелая ситуация?

"На данный момент на Харьковском направлении напряженной остается ситуация в Волчанске. Там россияне пытаются активно продвигаться на остатках города. Попытки давления на Купянском направлении не имеют особого успеха. Они (оккупанты. - Ред.) пытались выровнять ситуацию под собственную пропаганду, но лучше не получилось. Активным остается Лиманское направление, там россияне пытаются активно инфильтрироваться в украинские позиции", - сообщил Трегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвигается в Волчанске и пытается закрепиться на его руинах, - Трегубов

Обстрелы

Он отметил, что враг вблизи Волчанска активно применяет отдельные пехотные группы, бьет авиацией.

Деятельность россиян на Купянском направлении, по словам Трегубова, характеризуется продвижением малых пехотных групп и попыткой инфильтрироваться в сам город, "чтобы пополнить группировку, которая непосредственно находится в северных районах".

На других участках враг применяет небольшие пехотные группы, а также дронные атаки, хотя, как отметил спикер, для дронов сейчас погода не совсем подходящая для полетов.

Читайте: Враг переоценил свои силы и несет потери в Купянске, - Трегубов

Автор: 

Волчанск (477) Харьковская область (1983) Купянский район (543) Чугуевский район (286) Купянск (853)
все по методичці, але забув сказати слово "контрольована",,,
06.12.2025 16:57 Ответить
Та нє,ху#ло ж сказало що захопило вже Вовчанск,а ще Покровськ,Мирноград,Добропілля,Часів Яр,Краматорськ,Слов'янськ...ти ж йому віриш,чи не так?
06.12.2025 17:00 Ответить
Але ти ж цьому не віриш, так? Ніколи цього не станеться, правда?
06.12.2025 17:34 Ответить
А про Купянськ забув?
06.12.2025 17:01 Ответить
Он бубачка вже до бога в сусідній новині звертається, а де ж 3000 фламінго?
06.12.2025 17:02 Ответить
За повідомленнями від наших військових, ЗСУ контролює лише декілька вщент зруйнованих будівель і вулиць на самому півдні Вовчанська!
06.12.2025 17:43 Ответить
 
 