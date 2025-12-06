Ситуация в Волчанске напряженная, враг активно пытается продвигаться, - Трегубов

На Волчанском направлении сохраняется сложная ситуация: враг пытается продвинуться в пределах города.

Об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Где самая тяжелая ситуация?

"На данный момент на Харьковском направлении напряженной остается ситуация в Волчанске. Там россияне пытаются активно продвигаться на остатках города. Попытки давления на Купянском направлении не имеют особого успеха. Они (оккупанты. - Ред.) пытались выровнять ситуацию под собственную пропаганду, но лучше не получилось. Активным остается Лиманское направление, там россияне пытаются активно инфильтрироваться в украинские позиции", - сообщил Трегубов.

Обстрелы

Он отметил, что враг вблизи Волчанска активно применяет отдельные пехотные группы, бьет авиацией.

Деятельность россиян на Купянском направлении, по словам Трегубова, характеризуется продвижением малых пехотных групп и попыткой инфильтрироваться в сам город, "чтобы пополнить группировку, которая непосредственно находится в северных районах".

На других участках враг применяет небольшие пехотные группы, а также дронные атаки, хотя, как отметил спикер, для дронов сейчас погода не совсем подходящая для полетов.

