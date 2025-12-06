Ситуація у Вовчанську напружена, ворог активно намагається просуватися, - Трегубов
На Вовчанському напрямку зберігається складна ситуація: ворог намагається просунутися в межах міста.
Про це в телеефірі заявив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Де найважча ситуація?
"Станом на зараз на Харківському напрямку напруженою залишається ситуація у Вовчанську. Там росіяни намагаються активно просуватися на залишках міста. Спроби тиску на Куп'янському напрямку не мають особливого успіху. Вони (окупанти. - Ред.) намагалися вирівняти ситуацію під власну пропаганду, але краще не вийшло. Активним залишається Лиманський напрямок, там росіяни намагаються активно інфільтруватися в українській позиції", - поінформував Трегубов.
Обстріли
Він зазначив, що ворог поблизу Вовчанська активно застосовує окремі піхотні групи, б'є авіацією.
Діяльність росіян на Куп'янському напрямку, за словами Трегубова, характеризується просуванням малих піхотних груп і намаганням інфільтруватися у саме місто, "щоб поповнити угруповання, яке безпосередньо знаходиться у північних районах".
На інших відтинках ворог застосовує малі піхотні групи, а також дронові атаки, хоча, зауважив речник, для дронів зараз погода не є цілком льотною.
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