Ворог просувається у Вовчанську й намагається закріпитися на його руїнах, - Трегубов

У Вовчанську в Харківській області російські війська мають просування та намагаються закріпитися серед руїн міста. Українські сили утримують позиції у південних і західних районах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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Вовчанськ фактично зруйнований

"Так, справді, у Вовчанську є російські просування. Слід зважати на те, що Вовчанськ - фактично зруйноване місто, і росіяни намагаються закріпитися на його руїнах", - зазначив речник.

Він зауважив, що українські сили утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська, попри складні умови.

"Там просто не так багато будівель, за які взагалі можна зачепитися, тому так, на жаль, російські просування у місті Вовчанськ є", - розповів Трегубов.

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Характер боїв залежить від використання БпЛА

За його словами, характер боїв визначається активністю безпілотників.

"В першу чергу, дрони, які намагаються постійно винищити піхоту, яка або засіла на позиціях, або намагається пересуватися", - сказав Трегубов.

Речник позповів, що погода впливає на роботу БпЛА, що дозволяє противнику проводити інфільтраційні дії.

"Трішечки проблемно з погодою. Чому росіяни мають змогу наступати? Чому вони мать змогу вести інфільтраційні дії? Тому що зараз дрони використовуються дещо обмежено, тому росіяни реалізують свою перевагу у живій силі", - розповів Трегубов.

Ситуація у Вовчанську