УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13126 відвідувачів онлайн
Новини Бої у Вовчанську
924 2

Ворог просувається у Вовчанську й намагається закріпитися на його руїнах, - Трегубов

Бої у Вовчанську

У Вовчанську в Харківській області російські війська мають просування та намагаються закріпитися серед руїн міста. Українські сили утримують позиції у південних і західних районах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вовчанськ фактично зруйнований 

"Так, справді, у Вовчанську є російські просування. Слід зважати на те, що Вовчанськ - фактично зруйноване місто, і росіяни намагаються закріпитися на його руїнах", - зазначив речник.

Він зауважив, що українські сили утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська, попри складні умови.

"Там просто не так багато будівель, за які взагалі можна зачепитися, тому так, на жаль, російські просування у місті Вовчанськ є", - розповів Трегубов.

Також читайте: Ворог не збавляє активності на Харківщині та намагається просуватися у Вовчанську, - Трегубов

Характер боїв залежить від використання БпЛА

За його словами, характер боїв визначається активністю безпілотників.

"В першу чергу, дрони, які намагаються постійно винищити піхоту, яка або засіла на позиціях, або намагається пересуватися", - сказав Трегубов.

Речник позповів, що погода впливає на роботу БпЛА, що дозволяє противнику проводити інфільтраційні дії.

"Трішечки проблемно з погодою. Чому росіяни мають змогу наступати? Чому вони мать змогу вести інфільтраційні дії? Тому що зараз дрони використовуються дещо обмежено, тому росіяни реалізують свою перевагу у живій силі", - розповів Трегубов.

Ситуація у Вовчанську

  • Аналітики проєкту DeepState 4 грудня повідомили, що російські загарбники просунулися у Вовчанську.
  • Південна частина, східна та західна околиці Вовчанська перебувають під контролем Сил оборони.
  • Напередодні Трегубов інформував, що великі тумани допомагають ворогу інфільтруватися у Вовчанськ.
  • Генштаб ЗСУ, коментуючи заяви Герасимова, зазначав, що Куп’янськ і Ямпіль перебувають під контролем Сил оборони України.
  • За даними Генштабу, заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.

Автор: 

бойові дії (5984) Вовчанськ (557) Харківська область (2856) Чугуївський район (403)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погано - бо зимувати навіть у зруйнованому місті - краще ніж у полі
показати весь коментар
05.12.2025 13:36 Відповісти
Те що ми називаємо закрепами чи окупацією населеного пункту насправді виглядає так як один-два рашистських бомжі залізли в підвал зруйнованої будівлі чи в погреб і оголосили місто захопленим. Не розумію чому просто не можна артирерією чи одним КАБом вирвати з корінням це орчине гніздо і оголосити населений пункт звільненим? Те ж саме і з іншими містами які рашисти буцімто захопили і на картах замалювали страшними червоними п'ятнами. А то якщо так і далі піде то скоро десяток рашистських наркоманів захоплять Харків чи Київ і будуть вимагати Трампа визнати їх територією рашки. Українська влада чомусь займає політику хлопчика для биття. Як тільки рашисти оголошують місто захопленим ми зразу перестаємо по ньому бити. Замість того щоб перетворити це місто на Ад для рашистів
показати весь коментар
05.12.2025 13:47 Відповісти
 
 