Південна частина, східна та західна околиці Вовчанська перебувають під контролем Сил оборони, - 16 АК

Сили оборони України контролюють східну, західну та південну частини Вовчанська, а також населені пункти Лиман, Вільчею та Синельниковим на Харківському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник командира 16 армійського корпусу полковник Іван Колонтай.

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"Всі спроби противника вивісити свій прапор у Вовчанську закінчуються однаково - вони "двохсотяться". Кожного дня противник зазнає втрат в орієнтовно 10-15 вбитих та орієнтовно стільки ж пораненими. Це тільки те, що підтверджено відеофактами", - сказав Колонтай.

Він розповів, що зі слів "великої кількості" полонених, окупанти отримують завдання від керівництва просуватися за певним маршрутом, поки не отримають поранення, із запевненням, що їх зустрінуть "свої".

"Їм завжди, як стверджують [полонені], кажуть: іди туди, там наші, вони тебе зустрінуть. А по факту вони ідуть в один кінець. Дуже рідко їм щастить і вони потрапляють у полон. З військової або людської точки зору втрати противника, м’яко кажучи, невиправдані у порівнянні з їхнім мінімальним успіхом. Але це тільки нам на руку. Для нас же найціннішим є збереження життя особового складу", — сказав полковник.

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Ситуація у Вовчанську

Аналітики проєкту DeepState 4 грудня повідомили, що російські загарбники просунулисяя у Вовчанську.

За даними Генштабу, минулої доби, на Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки.

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