Южная часть, восточные и западные окраины Волчанска находятся под контролем Сил обороны, - 16-й АК

Силы обороны Украины контролируют восточную, западную и южную части Волчанска, а также населенные пункты Лиман, Вильча и Синельниково на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель командира 16-го армейского корпуса полковник Иван Колонтай.

"Все попытки противника вывесить свой флаг в Волчанске заканчиваются одинаково - они "двухсотятся". Каждый день противник несет потери примерно в 10-15 убитых и примерно столько же раненых. Это только то, что подтверждено видеофактами", - сказал Колонтай.

Он рассказал, что, по словам "большого количества" пленных, оккупанты получают задание от руководства продвигаться по определенному маршруту, пока не получат ранения, с заверением, что их встретят "свои".

"Им всегда, как утверждают [пленные], говорят: иди туда, там наши, они тебя встретят. А по факту они идут в один конец. Очень редко им везет и они попадают в плен. С военной или человеческой точки зрения потери противника, мягко говоря, неоправданны по сравнению с их минимальным успехом. Но это только нам на руку. Для нас же самым ценным является сохранение жизни личного состава", - сказал полковник.

Ситуация в Волчанске

Аналитики проекта DeepState 4 декабря сообщили, что российские захватчики продвинулись в Волчанске.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарное, Прилепка и в направлении Колодязного, Кутьковки.

