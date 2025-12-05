Враг продвигается в Волчанске и пытается закрепиться на его руинах, - Трегубов

В Волчанске Харьковской области российские войска продвигаются и пытаются закрепиться среди руин города. Украинские силы удерживают позиции в южных и западных районах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Волчанск фактически разрушен

"Да, действительно, в Волчанске есть российские продвижения. Следует учитывать, что Волчанск - фактически разрушенный город, и россияне пытаются закрепиться на его руинах", - отметил спикер.

Он отметил, что украинские силы удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, несмотря на сложные условия.

"Там просто не так много зданий, за которые вообще можно зацепиться, поэтому да, к сожалению, российские продвижения в городе Волчанск есть", - рассказал Трегубов.

Читайте также: Враг не сбавляет активности на Харьковщине и пытается продвигаться в Волчанске, - Трегубов

Характер боев зависит от использования БПЛА

По его словам, характер боев определяется активностью беспилотников.

"В первую очередь, дроны, которые пытаются постоянно уничтожать пехоту, которая либо засела на позициях, либо пытается передвигаться", - сказал Трегубов.

Спикер рассказал, что погода влияет на работу БПЛА, что позволяет противнику проводить инфильтрационные действия.

"Немного проблемно с погодой. Почему россияне могут наступать? Почему они могут вести инфильтрационные действия? Потому что сейчас дроны используются несколько ограниченно, поэтому россияне реализуют свое преимущество в живой силе", - рассказал Трегубов.

Ситуация в Волчанске