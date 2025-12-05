РУС
Новости Бои в Волчанске
387 2

Враг продвигается в Волчанске и пытается закрепиться на его руинах, - Трегубов

Бои в Волчанске

В Волчанске Харьковской области российские войска продвигаются и пытаются закрепиться среди руин города. Украинские силы удерживают позиции в южных и западных районах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Волчанск фактически разрушен 

"Да, действительно, в Волчанске есть российские продвижения. Следует учитывать, что Волчанск - фактически разрушенный город, и россияне пытаются закрепиться на его руинах", - отметил спикер.

Он отметил, что украинские силы удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, несмотря на сложные условия.

"Там просто не так много зданий, за которые вообще можно зацепиться, поэтому да, к сожалению, российские продвижения в городе Волчанск есть", - рассказал Трегубов.

Характер боев зависит от использования БПЛА

По его словам, характер боев определяется активностью беспилотников.

"В первую очередь, дроны, которые пытаются постоянно уничтожать пехоту, которая либо засела на позициях, либо пытается передвигаться", - сказал Трегубов.

Спикер рассказал, что погода влияет на работу БПЛА, что позволяет противнику проводить инфильтрационные действия.

"Немного проблемно с погодой. Почему россияне могут наступать? Почему они могут вести инфильтрационные действия? Потому что сейчас дроны используются несколько ограниченно, поэтому россияне реализуют свое преимущество в живой силе", - рассказал Трегубов.

Ситуация в Волчанске

  • Аналитики проекта DeepState 4 декабря сообщили, что российские захватчики продвинулись в Волчанске.
  • Южная часть, восточные и западные окраины Волчанска находятся под контролем Сил обороны.
  • Накануне Трегубов сообщил, что сильные туманы помогают врагу проникнуть в Волчанск.
  • Генштаб ВСУ, комментируя заявления Герасимова, отмечал, что Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны Украины.
  • По данным Генштаба, заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.

Автор: 

боевые действия (5244) Волчанск (476) Харьковская область (1975) Чугуевский район (284)
Погано - бо зимувати навіть у зруйнованому місті - краще ніж у полі
показать весь комментарий
05.12.2025 13:36 Ответить
Те що ми називаємо закрепами чи окупацією населеного пункту насправді виглядає так як один-два рашистських бомжі залізли в підвал зруйнованої будівлі чи в погреб і оголосили місто захопленим. Не розумію чому просто не можна артирерією чи одним КАБом вирвати з корінням це орчине гніздо і оголосити населений пункт звільненим? Те ж саме і з іншими містами які рашисти буцімто захопили і на картах замалювали страшними червоними п'ятнами. А то якщо так і далі піде то скоро десяток рашистських наркоманів захоплять Харків чи Київ і будуть вимагати Трампа визнати їх територією рашки. Українська влада чомусь займає політику хлопчика для биття. Як тільки рашисти оголошують місто захопленим ми зразу перестаємо по ньому бити. Замість того щоб перетворити це місто на Ад для рашистів
показать весь комментарий
05.12.2025 13:47 Ответить
 
 