УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13432 відвідувача онлайн
Новини Бої на Куп’янському напрямку
1 213 3

Ворог переоцінив свої сили і зазнає втрат у Куп’янську, - Трегубов

Ситуація в Куп’янську

У районі Куп'янська в Харківській області ситуація видається оптимістичнішою, ніж на інших ділянках фронту. Росіяни переоцінили власні можливості та зазнають втрат.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Там (у Куп'янську, - ред.) навпаки - оптимістичніше, тому що росіяни сильно поспішили і сильно переоцінили свої сили", - зазначив речник.

Він зауважив, що противник потім намагався підтягнути реальність до власних заяв і зробив тільки гірше.

"У північних районах міста росіяни присутні, і там вони знищуються українськими БпЛА та контрдіями", - наголосив Трегубов.

Також читайте: Ситуація під Куп’янськом: Сили оборони витіснили росіян у північні райони та створили кілзону навколо міста, - Трегубов

Речник додав, що водночас противник намагається посилити тиск на інших напрямках.

"Росіяни паралельно намагаються тиснути на захід міста, це по-перше, а по-друге, намагаються обійти місто з півдня і тиснути у районі Куп'янська-Вузлового, витісняти українські війська з лівого берега Осколу", - розповів Трегубов.

Також читайте: Росія не зменшує наступ на Харківщині - бої за Куп’янськ тривають, - Трегубов

Що передувало?

Автор: 

бойові дії (5984) Харківська область (2856) Куп’янський район (753) Куп’янськ (1121)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/muchnoy_jugend/12979 Muchnoy ✙ Jugend
🇺🇦Куп'янський напрямок: Наші бійці підтягуються ближче до центру міста, сантиметр за сантиметром вгризаючись у район залізничної станції. Там зафіксовано чітке просування, бійці вибили ворога з кількох точок, прорвали їхню лінію прикриття й зайшли глибше, ніж русаки очікували.

🇺🇦Противник намагався зірвати рух FPV-шками, пішов щільний обстріл дронами, проте наша сторона спрацювала жорстко й без паніки. Частину збили на підльоті, решту збили маневром, не давши русні зачепитися за момент. Пробуємо закріпитися на нових позиціях, щоб не дати ворогу навіть шансу контратакувати!

Це єдиний напрямок, де ЛБЗ рухається на нашу користь.
показати весь коментар
05.12.2025 14:22 Відповісти
Москалі зазнають втрат. А козаки зі сталі?
показати весь коментар
05.12.2025 14:29 Відповісти
Ні ,в нас всі безсмертні .
показати весь коментар
05.12.2025 14:35 Відповісти
 
 