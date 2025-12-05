Ворог переоцінив свої сили і зазнає втрат у Куп’янську, - Трегубов

У районі Куп'янська в Харківській області ситуація видається оптимістичнішою, ніж на інших ділянках фронту. Росіяни переоцінили власні можливості та зазнають втрат.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Там (у Куп'янську, - ред.) навпаки - оптимістичніше, тому що росіяни сильно поспішили і сильно переоцінили свої сили", - зазначив речник.

Він зауважив, що противник потім намагався підтягнути реальність до власних заяв і зробив тільки гірше.

"У північних районах міста росіяни присутні, і там вони знищуються українськими БпЛА та контрдіями", - наголосив Трегубов.

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Речник додав, що водночас противник намагається посилити тиск на інших напрямках.

"Росіяни паралельно намагаються тиснути на захід міста, це по-перше, а по-друге, намагаються обійти місто з півдня і тиснути у районі Куп'янська-Вузлового, витісняти українські війська з лівого берега Осколу", - розповів Трегубов.

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