Ворог переоцінив свої сили і зазнає втрат у Куп’янську, - Трегубов
У районі Куп'янська в Харківській області ситуація видається оптимістичнішою, ніж на інших ділянках фронту. Росіяни переоцінили власні можливості та зазнають втрат.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
"Там (у Куп'янську, - ред.) навпаки - оптимістичніше, тому що росіяни сильно поспішили і сильно переоцінили свої сили", - зазначив речник.
Він зауважив, що противник потім намагався підтягнути реальність до власних заяв і зробив тільки гірше.
"У північних районах міста росіяни присутні, і там вони знищуються українськими БпЛА та контрдіями", - наголосив Трегубов.
Речник додав, що водночас противник намагається посилити тиск на інших напрямках.
"Росіяни паралельно намагаються тиснути на захід міста, це по-перше, а по-друге, намагаються обійти місто з півдня і тиснути у районі Куп'янська-Вузлового, витісняти українські війська з лівого берега Осколу", - розповів Трегубов.
Що передувало?
- Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську та Куп’янську.
- Більша частина Куп’янська під контролем українських військ, окупанти утримують північні райони.
- Українським підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в Куп’янську Харківської області.
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🇺🇦Куп'янський напрямок: Наші бійці підтягуються ближче до центру міста, сантиметр за сантиметром вгризаючись у район залізничної станції. Там зафіксовано чітке просування, бійці вибили ворога з кількох точок, прорвали їхню лінію прикриття й зайшли глибше, ніж русаки очікували.
🇺🇦Противник намагався зірвати рух FPV-шками, пішов щільний обстріл дронами, проте наша сторона спрацювала жорстко й без паніки. Частину збили на підльоті, решту збили маневром, не давши русні зачепитися за момент. Пробуємо закріпитися на нових позиціях, щоб не дати ворогу навіть шансу контратакувати!
Це єдиний напрямок, де ЛБЗ рухається на нашу користь.