Новости Бои на Купянском направлении
Враг переоценил свои силы и несет потери в Купянске, - Трегубов

Ситуация в Купянске

В районе Купянска в Харьковской области ситуация выглядит более оптимистичной, чем на других участках фронта. Россияне переоценили свои возможности и несут потери.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Там (в Купянске. - ред.) наоборот - более оптимистично, потому что россияне сильно поторопились и сильно переоценили свои силы", - отметил спикер.

Он отметил, что противник затем пытался подтянуть реальность к собственным заявлениям и сделал только хуже.

"В северных районах города россияне присутствуют, и там они уничтожаются украинскими БПЛА и контрдействиями", - подчеркнул Трегубов.

Спикер добавил, что в то же время противник пытается усилить давление на других направлениях.

"Россияне параллельно пытаются давить на запад города, это во-первых, а во-вторых, пытаются обойти город с юга и давить в районе Купянска-Узлового, вытеснять украинские войска с левого берега Оскола", - рассказал Трегубов.

Что предшествовало?

https://t.me/muchnoy_jugend/12979 Muchnoy ✙ Jugend
🇺🇦Куп'янський напрямок: Наші бійці підтягуються ближче до центру міста, сантиметр за сантиметром вгризаючись у район залізничної станції. Там зафіксовано чітке просування, бійці вибили ворога з кількох точок, прорвали їхню лінію прикриття й зайшли глибше, ніж русаки очікували.

🇺🇦Противник намагався зірвати рух FPV-шками, пішов щільний обстріл дронами, проте наша сторона спрацювала жорстко й без паніки. Частину збили на підльоті, решту збили маневром, не давши русні зачепитися за момент. Пробуємо закріпитися на нових позиціях, щоб не дати ворогу навіть шансу контратакувати!

Це єдиний напрямок, де ЛБЗ рухається на нашу користь.
05.12.2025 14:22 Ответить
Москалі зазнають втрат. А козаки зі сталі?
05.12.2025 14:29 Ответить
Ні ,в нас всі безсмертні .
05.12.2025 14:35 Ответить
 
 