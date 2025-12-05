Враг переоценил свои силы и несет потери в Купянске, - Трегубов

В районе Купянска в Харьковской области ситуация выглядит более оптимистичной, чем на других участках фронта. Россияне переоценили свои возможности и несут потери.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Там (в Купянске. - ред.) наоборот - более оптимистично, потому что россияне сильно поторопились и сильно переоценили свои силы", - отметил спикер.

Он отметил, что противник затем пытался подтянуть реальность к собственным заявлениям и сделал только хуже.

"В северных районах города россияне присутствуют, и там они уничтожаются украинскими БПЛА и контрдействиями", - подчеркнул Трегубов.

Спикер добавил, что в то же время противник пытается усилить давление на других направлениях.

"Россияне параллельно пытаются давить на запад города, это во-первых, а во-вторых, пытаются обойти город с юга и давить в районе Купянска-Узлового, вытеснять украинские войска с левого берега Оскола", - рассказал Трегубов.

Что предшествовало?