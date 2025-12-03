РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10543 посетителя онлайн
Новости Бои на Купянском направлении
478 1

Ситуация под Купянском: Силы обороны вытеснили россиян в северные районы и создали кольцевую зону вокруг города, - Трегубов

Ситуация под Купянском

Украинские силы оттеснили российские войска на северные окраины Купянска в Харьковской области и сформировали вокруг города эффективную зону безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пропаганда РФ

Трегубов отметил, что Купянск долгое время занимал важное место в российских пропагандистских нарративах. Российское командование пыталось подать ситуацию как "историю победы" и в начале ноября даже делало заявления о якобы взятии города и окружении украинских подразделений.

"Путин начал выходить с рассказами о том, что Купянск уже взят, но это не соответствовало действительности. На тот момент ситуация катилась в прямо противоположном направлении", - подчеркнул он.

Читайте также: ВСУ значительно улучшили тактическое положение в Купянске, продолжается зачистка, - Сырский

Силы обороны вытеснили врага

По его словам, украинским войскам удалось вытеснить россиян в северные районы, перерезать их снабжение и системно уничтожать подразделения противника. Именно тогда, когда в Москве заявляли об "успехах", на поле боя для россиян формировалась ловушка.

Трегубов отметил, что враг не имеет возможности эффективно перебрасывать подкрепление в Купянск.

"Достаточно эффективно удалось создать вокруг города кольцевую зону и уничтожать тех, кто пытается подползти, с помощью БПЛА. Сколько бы они ни тянули подкреплений, им все равно нужно проползти по открытому пространству, а дрону все равно, сколько их там ползет", - пояснил он.

Читайте также: Большая часть Купянска под контролем украинских войск, оккупанты удерживают северные районы, - Группировка объединенных сил

Ситуация в Волчанске

Относительно ситуации в Волчанске он сообщил, что город практически разрушен до состояния перемолотого щебня. Российские войска контролируют значительную его часть, тогда как украинские подразделения удерживают южную часть.

Читайте также: ВСУ удерживают северную часть Покровска, - Генштаб ВСУ

Автор: 

боевые действия (5233) Харьковская область (1964) Купянский район (541) Купянск (851)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Собрать туда журналистов и пусть кацапы сдаются в плен под песню ,путин *****, у всего мира на глазах!!!
показать весь комментарий
03.12.2025 17:44 Ответить
 
 