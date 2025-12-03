Ситуация под Купянском: Силы обороны вытеснили россиян в северные районы и создали кольцевую зону вокруг города, - Трегубов

Украинские силы оттеснили российские войска на северные окраины Купянска в Харьковской области и сформировали вокруг города эффективную зону безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Пропаганда РФ

Трегубов отметил, что Купянск долгое время занимал важное место в российских пропагандистских нарративах. Российское командование пыталось подать ситуацию как "историю победы" и в начале ноября даже делало заявления о якобы взятии города и окружении украинских подразделений.

"Путин начал выходить с рассказами о том, что Купянск уже взят, но это не соответствовало действительности. На тот момент ситуация катилась в прямо противоположном направлении", - подчеркнул он.

Силы обороны вытеснили врага

По его словам, украинским войскам удалось вытеснить россиян в северные районы, перерезать их снабжение и системно уничтожать подразделения противника. Именно тогда, когда в Москве заявляли об "успехах", на поле боя для россиян формировалась ловушка.

Трегубов отметил, что враг не имеет возможности эффективно перебрасывать подкрепление в Купянск.

"Достаточно эффективно удалось создать вокруг города кольцевую зону и уничтожать тех, кто пытается подползти, с помощью БПЛА. Сколько бы они ни тянули подкреплений, им все равно нужно проползти по открытому пространству, а дрону все равно, сколько их там ползет", - пояснил он.

Ситуация в Волчанске

Относительно ситуации в Волчанске он сообщил, что город практически разрушен до состояния перемолотого щебня. Российские войска контролируют значительную его часть, тогда как украинские подразделения удерживают южную часть.

