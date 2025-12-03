Ситуація під Куп’янськом: Сили оборони витіснили росіян у північні райони та створили кілзону навколо міста, - Трегубов

Українські сили відтиснули російські війська на північні околиці Куп'янська в Харківській області й сформували навколо міста ефективну кілзону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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Пропаганда РФ

Трегубов зазначив, що Куп’янськ тривалий час посідав важливе місце в російських пропагандистських наративах. Російське командування намагалося подати ситуацію як "історію перемоги" і на початку листопада навіть робило заяви про нібито взяття міста та оточення українських підрозділів.

"Путін почав виходити з розповідями про те, що Куп’янськ уже взято, але це не відповідало жодній дійсності. На той момент ситуація котилася в прямо протилежному напрямку", - наголосив він.

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Сили оборони витіснили ворога

За його словами, українським військам вдалося витіснити росіян у північні райони, перерізати їхнє постачання та системно знищувати підрозділи противника. Саме тоді, коли в Москві заявляли про "успіхи", на полі бою для росіян формувалася пастка.

Трегубов зауважив, що ворог не має можливості ефективно перекидати підкріплення до Куп'янська.

"Досить ефективно вдалося створити довкола міста кілзону і знищувати тих, хто намагається підповзти, за допомогою БпЛА. Скільки б вони не тягнули підкріплень, їм усе одно треба проповзти відкритим простором, а дрону байдуже, скільки їх там повзе", - пояснив він.

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Ситуація у Вовчанську

Щодо ситуації у Вовчанську він повідомив, що місто практично зруйноване до стану перемолотого щебеню. Російські війська контролюють значну його частину, тоді як українські підрозділи утримують південну частину.

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