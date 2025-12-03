Ситуація під Куп’янськом: Сили оборони витіснили росіян у північні райони та створили кілзону навколо міста, - Трегубов
Українські сили відтиснули російські війська на північні околиці Куп'янська в Харківській області й сформували навколо міста ефективну кілзону.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Пропаганда РФ
Трегубов зазначив, що Куп’янськ тривалий час посідав важливе місце в російських пропагандистських наративах. Російське командування намагалося подати ситуацію як "історію перемоги" і на початку листопада навіть робило заяви про нібито взяття міста та оточення українських підрозділів.
"Путін почав виходити з розповідями про те, що Куп’янськ уже взято, але це не відповідало жодній дійсності. На той момент ситуація котилася в прямо протилежному напрямку", - наголосив він.
Сили оборони витіснили ворога
За його словами, українським військам вдалося витіснити росіян у північні райони, перерізати їхнє постачання та системно знищувати підрозділи противника. Саме тоді, коли в Москві заявляли про "успіхи", на полі бою для росіян формувалася пастка.
Трегубов зауважив, що ворог не має можливості ефективно перекидати підкріплення до Куп'янська.
"Досить ефективно вдалося створити довкола міста кілзону і знищувати тих, хто намагається підповзти, за допомогою БпЛА. Скільки б вони не тягнули підкріплень, їм усе одно треба проповзти відкритим простором, а дрону байдуже, скільки їх там повзе", - пояснив він.
Ситуація у Вовчанську
Щодо ситуації у Вовчанську він повідомив, що місто практично зруйноване до стану перемолотого щебеню. Російські війська контролюють значну його частину, тоді як українські підрозділи утримують південну частину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль