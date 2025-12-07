Російські пропагандисти визнають, що захоплення Куп’янська – фейк: "Продвижения в городе нет"

Російські пропагандистські ресурси визнають, що "захоплення" армією РФ Куп'янська Харківської області не відповідає дійсності, попри те, що раніше російське командування звітувало про "взяття" міста.

Про це пише один із російських пабліків, інформує Цензор.НЕТ.

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Захоплення міста немає

"Що ми маємо станом зараз. Просування у місті немає... І це при тому, що про звільнення міста доповіли 20 листопада", - пише російський паблік.

Ресурс додає, що окупантів "женуть вперед, під обстріли і дрони, аби не впасти в багнюку перед вищим командуванням".

"Незважаючи на "флаговтики" від 1855 бата, нам так і не вдалося взяти мікрор-н Ювілейний в південно-західній частині міста, що закріпило б наш плацдарм на правому березі річки і дозволило б розпочати роботу над заходом на лівий берег та штурмом Куп'янська-Вузлового", - йдеться у дописі.

Крім цього, пропагандисти заявляють, що потрапити у місто зараз "практично нереально".

"До того ж, передача бк і провізії в місто і так була складною: вже довгий час їх можна було доставити переважно з повітря. З погіршенням погодних умов це стало майже недосяжним завданням. Додаткова складність - збиття бортів-доставників своїми ж через слабку координацію", - скаржаться росіяни.

Що передувало?

Нагадаємо, що 20 листопада російські медіа поширили заяву начальника Генштабу РФ Валерія Гєрасимова про нібито окупацію Куп’янська.

Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував заяву начальника Генштабу РФ Герасімова у доповіді Путіну про захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

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