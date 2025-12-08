РУС
Рашисты оккупировали пять населенных пунктов на Донетчине и продвинулись в Северске, Мирнограде и вблизи Покровска, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Какие населенные пункты оккупировала РФ?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Лысовку, Сухой Яр, Гнатовку, Рог и Новопавловку", - говорится в сообщении.

карта

карта

карта

карта

Смотрите также: Оккупанты продвинулись вблизи Севера, Федоровки и в Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Продвижение врага

Кроме того, по данным DeepState, российские оккупационные войска продвинулись в Сиверске, Мирнограде и вблизи Покровска.

карта

карта

Смотрите также: Враг штурмовал Новопавловку: переправил технику и рассредоточил десант, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (11539) Покровск (1036) Мирноград (166) Бахмутский район (692) Покровский район (1400) Северск (178) Гнатовка (2) Лысовка (8) Новопавловка (3) Рог (2) Сухой Яр (1) DeepState (378)
Топ комментарии
+5
тіпа зеля не здає донбасс.як завжди бреше.
08.12.2025 22:16 Ответить
+4
зе виконує план: "Здав ЗАЕС, Здам і Донбас!"
08.12.2025 22:20 Ответить
+2
Такими темпами може статися так, що питання "звільнення" частини Донеччини, яку контролюють ЗСУ - вирішиться само собою, без всякої згоди чи незгоди на те і Зєлєньського, і усіх нас!
08.12.2025 22:23 Ответить
тіпа зеля не здає донбасс.як завжди бреше.
08.12.2025 22:16 Ответить
Це Зеля здійснює план "Не буде обміну ЗАЕС на Донбас!"
08.12.2025 22:19 Ответить
зе виконує план: "Здав ЗАЕС, Здам і Донбас!"
08.12.2025 22:20 Ответить
Не здавай. Йди на фронт і поверни все окуповане.
08.12.2025 22:37 Ответить
Справа в саботажі. Від провалу мобілізації, до розкрадання оборонних коштів. У військах не вистачає всього!
08.12.2025 22:40 Ответить
Це лиш частина. Справа в співвідношенні сил. Чудес не буває...
08.12.2025 22:41 Ответить
це якісь хутори здебільшого, три хати
08.12.2025 22:22 Ответить
Це українська земля, яку іуди зеля та сирський здають пуйлу по догоаорняку.
08.12.2025 22:28 Ответить
Судячи за подіями на фронті, то навпаки - тримають кожен населений пункт до останнього.
08.12.2025 22:35 Ответить
Такими темпами може статися так, що питання "звільнення" частини Донеччини, яку контролюють ЗСУ - вирішиться само собою, без всякої згоди чи незгоди на те і Зєлєньського, і усіх нас!
08.12.2025 22:23 Ответить
Так і буде! За місяць, рік, або за 24 роки, чи можливо за 50 років, росія окупує Донецьку область, Ба більше з ймовірністю у 80-85%, росія окупує повністю Запоріжську та Херсонські області, та піде далі на Дніпро, Микоаїв, Одесу. Але все таки є величезна різниця, між втрати територію в ході війни та віддати її добровільно. У військовому, політичному, соціальному, ментальному, етичному сенсі.
08.12.2025 22:29 Ответить
Звісно, величезна. Скільки ще українців поляже...
08.12.2025 22:33 Ответить
З Покровська і Красного Лимана давлять - хочуть зробити мішок - логістики ніякої - от і мусять відходити
08.12.2025 22:25 Ответить
Мерзота сирська і зе -покидьок тягнуть Україну в прірву, щоб в пеклі горіли мародери і зрадники
08.12.2025 22:26 Ответить
Через рік-півтора Зеленський після зустрічі з партнерами в Лондоні заявить що питання обміну Дніпропетровської області на Запорізьку не розглядається.
08.12.2025 22:36 Ответить
 
 