Рашисты оккупировали пять населенных пунктов на Донетчине и продвинулись в Северске, Мирнограде и вблизи Покровска, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState

Какие населенные пункты оккупировала РФ?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Лысовку, Сухой Яр, Гнатовку, Рог и Новопавловку", - говорится в сообщении.

Продвижение врага

Кроме того, по данным DeepState, российские оккупационные войска продвинулись в Сиверске, Мирнограде и вблизи Покровска.

