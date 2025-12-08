Рашисты оккупировали пять населенных пунктов на Донетчине и продвинулись в Северске, Мирнограде и вблизи Покровска, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики оккупировали пять населенных пунктов на Покровском направлении в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Какие населенные пункты оккупировала РФ?
"Карта обновлена. Враг оккупировал Лысовку, Сухой Яр, Гнатовку, Рог и Новопавловку", - говорится в сообщении.
Продвижение врага
Кроме того, по данным DeepState, российские оккупационные войска продвинулись в Сиверске, Мирнограде и вблизи Покровска.
