Рашисти окупували п’ять населених пунктів на Донеччині та просунулись у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська, - DeepState. МАПА
Російські загарбники окупували пʼять населених пунктів на Покровському напрямку у Донецькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Які населені пункти окупувала РФ?
"Мапу оновлено. Ворог окупував Лисівку, Сухий Яр, Гнатівку, Ріг та Новопавлівку", - сказано у повідомленні.
Просування ворога
Крім цього, за даними DeepState, російські окупаційні війська просунулись у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.
Топ коментарі
+20 Павло Бубенко #551281
показати весь коментар08.12.2025 22:23 Відповісти Посилання
+15 Evgeniy Marushchak
показати весь коментар08.12.2025 22:20 Відповісти Посилання
+14 Николай Влад
показати весь коментар08.12.2025 22:28 Відповісти Посилання
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