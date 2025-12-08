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Новини Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Покровському напрямку
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Рашисти окупували п’ять населених пунктів на Донеччині та просунулись у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська, - DeepState. МАПА

Російські загарбники окупували пʼять населених пунктів на Покровському напрямку у Донецькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти окупувала РФ?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Лисівку, Сухий Яр, Гнатівку, Ріг та Новопавлівку", - сказано у повідомленні.

мапа

мапа

мапа

мапа

Дивіться також: Окупанти просунулись поблизу Сіверська, Федорівки та у Мирнограді, - DeepState. МАПА

Просування ворога

Крім цього, за даними DeepState, російські окупаційні війська просунулись у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.

мапа

мапа

Дивіться також: Ворог штурмував Новопавлівку: переправив техніку та розосередив десант, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (11364) Покровськ (1350) Мирноград (277) Бахмутський район (858) Покровський район (1789) Сіверськ (218) Гнатівка (3) Лисівка (7) Новопавлівка (5) Ріг (2) Сухий Яр (1) DeepState (550)
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Топ коментарі
+20
Такими темпами може статися так, що питання "звільнення" частини Донеччини, яку контролюють ЗСУ - вирішиться само собою, без всякої згоди чи незгоди на те і Зєлєньського, і усіх нас!
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08.12.2025 22:23 Відповісти
+15
зе виконує план: "Здав ЗАЕС, Здам і Донбас!"
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08.12.2025 22:20 Відповісти
+14
Це українська земля, яку іуди зеля та сирський здають пуйлу по догоаорняку.
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08.12.2025 22:28 Відповісти

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