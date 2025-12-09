Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 182 610 человек (+930 за сутки), 11 403 танка, 34 944 артсистемы, 23 691 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 182 610 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 182 610 (+930) человек
- танков – 11 403 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 23 691 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 34 944 (+27) ед.
- РСЗО – 1 563 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
- самолетов – 431 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 88 889 (+432) ед.
- крылатые ракеты – 4 058 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 243 (+61) ед.
- специальная техника – 4 019 (+1) ед.
Основные цифры потерь танков РФ
По данным, начиная с 2025 года, только за этот год - ВСУ уже "поразили/уничтожили" 1 159 танков РФ.
В 2024 году потери танков были очень большими — ВСУ "отрабатывали" танковые подразделения РФ стабильно. В 2024-м, по разным источникам, ВСУ уничтожили или вывели из строя примерно 3 689 танков РФ.
Однако в 2025-м, по оценкам некоторых аналитиков, темп потерь уменьшился: РФ реже бросает в бой танки, часто заменяя их на более легкую бронетехнику или бронеавтомобили. Это может быть реакцией на то, что танки стали быстрой целью для дронов, артиллерии и ПВО, поэтому РФ "экономит" броню.
92 одиниці знищеної техніки та 930 чумардосів за день.
Броня мінімум - 2, арта та логістика норм, спецтехніка файно - 1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 182 000 це більше ніж все населення Ярославської області.