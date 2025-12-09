Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 182 610 человек (+930 за сутки), 11 403 танка, 34 944 артсистемы, 23 691 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 182 610 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 9.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 182 610 (+930) человек

танков – 11 403 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 23 691 (+2) ед.

артиллерийских систем – 34 944 (+27) ед.

РСЗО – 1 563 (+1) ед.

средства ПВО – 1 253 (+0) ед.

самолетов – 431 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 88 889 (+432) ед.

крылатые ракеты – 4 058 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 69 243 (+61) ед.

специальная техника – 4 019 (+1) ед.

Основные цифры потерь танков РФ

По данным, начиная с 2025 года, только за этот год - ВСУ уже "поразили/уничтожили" 1 159 танков РФ.

В 2024 году потери танков были очень большими — ВСУ "отрабатывали" танковые подразделения РФ стабильно. В 2024-м, по разным источникам, ВСУ уничтожили или вывели из строя примерно 3 689 танков РФ.

Однако в 2025-м, по оценкам некоторых аналитиков, темп потерь уменьшился: РФ реже бросает в бой танки, часто заменяя их на более легкую бронетехнику или бронеавтомобили. Это может быть реакцией на то, что танки стали быстрой целью для дронов, артиллерии и ПВО, поэтому РФ "экономит" броню.

