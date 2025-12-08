Третья штурмовая бригада уничтожила российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". ВИДЕО

Бойцы Третьей штурмовой бригады успешно поразили РСЗО ТОС-1А "Солнцепек" оккупантов во время его боевой работы, чем реактивная установка и выдала свое местонахождение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дронари также отработали и уничтожили средства РЭБ, антенны, Starlink, орудие и миномет захватчиков.

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Кроме того, украинские воины разнесли в щепки 2 автомобиля и попали в 3 укрытия с российской пехотой внутри.

Видео бригада обнародовала в своем телеграм-канале.

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Также ранее сообщалось, что украинские пилоты уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" на Лиманском направлении.

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