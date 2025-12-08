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Операторы дронов "Птахів Мадяра" поджарили рашиста посреди поля. ВИДЕО
Украинский оператор дрона во время пролета над дорогой среди степной местности обнаружил оккупанта, который пытался пройти по полю к лесополосе, чтобы спрятаться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боец 414-й бригады "Птахи Мадяра" метко попал в БПЛА и ликвидировал рашиста.
Военный РФ пытался отстреливаться от беспилотника, но безрезультатно.
Вследствие удара на кадрах видно поджаренное тело захватчика, которое так и осталось лежать посреди дороги.
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