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Операторы дронов "Птахів Мадяра" поджарили рашиста посреди поля. ВИДЕО

Украинский оператор дрона во время пролета над дорогой среди степной местности обнаружил оккупанта, который пытался пройти по полю к лесополосе, чтобы спрятаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец 414-й бригады "Птахи Мадяра" метко попал в БПЛА и ликвидировал рашиста.

Военный РФ пытался отстреливаться от беспилотника, но безрезультатно.

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Вследствие удара на кадрах видно поджаренное тело захватчика, которое так и осталось лежать посреди дороги.

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Автор: 

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